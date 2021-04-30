«Ни одной царапины!»: очевидцы рассказали о спасении вероятного виновника ДТП с пятью погибшими детьми

Машина Максима после ДТП превратилась в груду искорёженного железа, а сам он почти не пострадал.

В поселке Ямки на Ставрополье живет 280 человек. Почти все друг друга знают. В день страшной аварии их объединила беда. Многие выскочили из своих домов, чтобы помочь вытаскивать из искореженного микроавтобуса детей, получивших тяжелейшие травмы после столкновения с многотонным грузовиком.

- Я делал ремонт у друга. Прибежала его жена, сказала, что там авария и надо помочь пострадавшим. Я подбежал к автобусу, вытащил девочку. У нее была сломана нога и челюсть, но пульс еще прощупывался. Я положил ее на покрывало, после этого мне стало плохо. Я отошел. До сих пор руки трясутся, - вспоминает житель Ямок Алексей.

По его словам, виновником аварии стал водитель «Жигулей» девятой модели, который пошел на обгон в запрещенном месте. Грузовик, пытаясь уйти от столкновения, вильнул и под действием инерции зацепил ехавший навстречу микроавтобус с детьми:

- Машина всмятку, а он сам жив, ни царапины.

Алексей вытаскивал детей из автобуса, пока ему не стало плохо.

- Когда мы выбежали, то сначала услышали вой, доносившийся из микроавтобуса. Это кричали находившиеся в нем дети, а потом я уже увидела эту «девятку» разбитую, - не может оправиться от шока жительница Ямок Вера Николаевна.

Напомним, страшная авария унесла жизни пятерых девочек от 12 до 13 лет. Еще восемь детей в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся в больницах Ставрополя. Одна девочка чудом отделалась ссадинами и ушибами. Пострадали также двое родителей детей, тренер и водитель. Все попавшие в ДТП дети — баскетболистки, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №2 города Волгограда. Они вместе со своей наставницей Татьяной Шахматовой ехали на соревнования в Черкесск. Сама Шахматова пострадала не сильно, а вот ее дочка — в реанимации.

В ДТП разбились дети из баскетбольного клуба спортивной школы №2 Волгограда.

По предварительной версии, ДТП спровоцировал водитель «девятки», житель села Кочубеевского Максим Ларионов, который пошел на обгон в запрещенном для этого месте. Сам Ларионов не пострадал. Его уже допросили в полиции. Завтра суд изберет ему меру пресечения. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек». Ответственность может понести и перевозчик команды. Микроавтобус, как оказалосб, не был оборудован ремнями безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье ««Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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