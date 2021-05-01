Благодатный огонь на Пасху 2021: в Ставрополь частичку огня доставили спецбортом

Благодатный огонь доставили в Ставрополь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Благодатный огонь, сошедший в Иерусалиме на Пасху 2021, доставили в Ставрополь. Регион стал одним из первых, куда была доставлена частичка Благодатного огня.

В ставропольском аэропорту делегацию с лампадой, прибывшую из Тель-Авива, встретили глава Ставрополья Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители епархий и журналисты.

Напомним, паломническую делегацию, которая утром 1 мая отправилась на Святую Землю, возглавил сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов, сопровождали его священнослужители. Из-за коронавируса делегации пришлось ждать лампаду с огнем в аэропорту Тель-Авива, а не как раньше в Храме Гроба Господня.

- Благодатный огонь снова в нашем крае! Путь он осветит и согреет сердца и души! Пусть принесет радость и укрепит мир! – заявил губернатор Владимиров после того, как лампада была доставлена в краевой центр.

Лампаду передадут в Андреевский храм и Казанский кафедральный собор. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавит ночное пасхальное богослужение.

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