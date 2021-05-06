На берегу Каспия обнаружили более 150 трупов краснокнижных тюленей

В прошлый раз ученые нашли более 300 мертвых нерп. Фото: кадры видео из соцсетей

В окрестностях Махачкалы за два дня обнаружили тела более 150 погибших нерп, которые занесены в Красную книгу РФ. Об этом сообщают представители экспедиционного центра "Морские млекопитающие".

Трупы нашли московские и дагестанские ученые на берегу Каспийского моря. Поиски продолжаются. Вероятно, что количество погибших сегодня превысит 200. Некоторые особи найдены без шкур, еще часть - запутавшимися в рыболовных сетях. Тем не менее, точная причина гибели тюленей пока не известно: это может быть и загрязнение воды.

- По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Каспийский тюлень, она каспийская нерпа, - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году животному Международным союзом охраны присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. Так, за 100 лет численность нерп сократилась с миллиона до 50-70 тысяч особей - более чем в 14 раз. С 2015 года действует программа по сохранению вида, а в 2020 году каспийских тюленей занесли в Красную книгу России.

Несмотря на эти меры, нерпы продолжают погибать. В декабре 2020 года к берегу Каспийского моря прибило тела более 300 мертвых тюленей. По одной из версий, причиной гибели мог стать выброс природного газа в воде. Исследователи также отмечают, что выбросы мертвых тюленей случаются с определенной периодичностью - раз в четыре года. Так, прошлые случаи многочисленной гибели нерп отмечались в 2012 и 2016 годах.

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