"Ахмат" хочет добиться оценки работы системы VAR в матче с "Ротором"

ФК "Ахмат". Фото: akhmatgrozny

Руководство футбольного клуба "Ахмата" будет добиваться оценки работы специалистов по система VAR в матче с "Ротором". Об этом заявил генеральный директор команды Ахмед Айдамиров.

Ранее было решено о временном отстранении от судейства главного арбитра игры Станислава Васильева. В отношении него начата служебная проверка из-за эпизода на 85-й минуте, когда судьи не засчитали нарушение в штрафной "Ротора". К слову, грозненцы уступили со счетом 1:0, и пенальти мог спасти "Ахмат".

- Своим решением Васильев сам себя отстранил. Мы ранее обращались в ЭСК, чтобы было вынесено объяснение по конкретному эпизоду, а была ли там предвзятость или нет, уже вопрос другой. Мы не пытаемся сделать так, чтобы всех судей отстранили. За свои действия должны отвечать. Судья Васильев в том эпизоде находился в такой позиции, что не мог просто не увидеть. Также есть еще арбитры VAR, которые почему-то тоже ничего не видели, - заявил Айдамиров.

В пятницу "Ахмат" получил решение комиссии. Теперь в клубе думают, будут ли они просить пересмотра инцидента, чтобы добиться оценки работы VAR в матче.

По состоянию на 7 мая "Ахмат" занимает 11 место в чемпионате России по футболу, а "Ротор" - 14-е.

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