«Судья продажная» и «Ахмат — вперёд»: грозненцев снова оштрафовали за непозволительные высказывания диктора

Дикторы футбольного клуба «Ахмат» славятся на всю страну. Только на матчах в Грозном рефери могут узнать, что о них думают ярые болельщики. А футболисты команд-гостей — почувствовать, каково это, когда команду вперёд гонят не только фанаты, но и официальные представители.

Уже в шестой раз контрольно-дисциплинарный комитет РПЛ вынужден штрафовать клуб за одинаковые нарушения регламента. На этот раз под прицел функционеров попал матч «Ахмата» с гостями из Ростова-на-Дону.

— Во время игры «Ахмат» — «Ростов» оборудование стадиона «Ахмат Арена» использовалось для поддержки команды хозяев, — сообщил председатель КДК Артур Григорьянц. — Это шестой подобный случай. Вынесено решение оштрафовать «Ахмат» на 60 тысяч рублей. Поясняя ситуацию: диктор открыто болел за команду,подгоняя её вперёд.

В Российской премьер-лиге, равно как и в других топовых футбольных чемпионатах, оборудование стадиона может использоваться только для объявления о заменах, забитых мячах и оглашения составов выходящих на поле команд.

Традицию высказываться по громкой связи на стадионе ввёл Рамзан Кадыров, назвавший судью «козлом»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

История штрафов началась с выкриков «Судья продажная! Козёл ты!». Основателем традиции стал сам глава Чечни Рамзан Кадыров, выказавший своё глубокое несогласие с решением арбитра, удалившим игрока «Терека» (название «Ахмата» в 2013 году). После той памятной игры с «Рубином», клуб оштрафовали на 100 тысяч, а политик публично признался в содеянном. Но извиняться наотрез отказался.

Судья снова становился «козлом» в конце лета 2019 года, когда диктор стадиона был точно так же не согласен с «красной карточкой». Кроме того, по громкой связи «Ахмат Арены» неоднократно поддерживали своих любимцев и гнали их вперёд, заводя трибуны.

Правда «Ахмату» это помогает не сильно. Матч с «Ростовом» закончился ничьей — 1:1. Да и в турнирной таблице РПЛ команда занимает лишь 12 строчку, Грозненцы набрали лишь 20 очков в 20 встречах. При этом задачи на старте сезона стояли самые амбициозные — руководство грезило о еврокубковой зоне и выходе на качественно новый уровень. За неудовлетворительные результаты своим креслом поплатился главный тренер Рашид Рахимов. Его сменил Игорь Шалимов, который также не смог добиться от футболистов качественного улучшения. Его судьба после окончания сезона также выглядит туманной.

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Обычно, когда команды играют вничью, говорят, что они разошлись миром. Но назвать "мирным" исход матча 21 тура чемпионата России по футболу между грозненским "Тереком" и казанским "Рубином", несмотря на счет 0-0, не получается. За три минуты до окончания встречи произошел весьма неприятый инцидент (подробности).