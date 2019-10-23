2019-10-23T18:13:34+03:00
Спорт

«Ахмат» снова оштрафовали за непозволительные выкрики диктора стадиона

На матче с «Локомотивом» он слишком рьяно поддерживал чеченскую команду
Андрей ЗОБОВ
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Инцидент произошёл на матче «Ахмат» — «Локомотив». Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»Инцидент произошёл на матче «Ахмат» — «Локомотив». Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»
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Грозненский «Ахмат» вновь получил штраф за непозволительные выкрики по громкой связи. Диктор слишком рьяно поддерживал домашнюю команду в матче с «Локомотивом», что позволил себе лишнее. Об этом сообщили в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза.

— Система оповещения зрителей использовалась для поддержки принимающей команды, диктор на стадионе поддерживал «Ахмат». За прямое нарушение регламента клуб оштрафован на 30 тысяч рублей, — заявили в КДК РФС.

Дело в том, что громкая связь стадиона может использоваться лишь для объявления важной информации: объявления о заменах, забитых мячах и оглашения составов играющих команд. Любые выкрики в пользу одного из клубов — серьёзное нарушение.

Впрочем, в истории «Ахмата» бывали и более существенные прецеденты. Так, в августе грянул скандал из-за оскорблений в адрес главного судьи матча «Ахмат» — «Спартак». Диктор, не согласный с удалением игрока хозяев, позволил себе назвать его «козлом».

Тогда санкции были куда более серьёзными. Клуб уволил диктора и заплатил 150 тысяч рублей штрафа. Кроме того, в 2013 году имел место подобный эпизод с грязной руганью в адрес судьи.

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Обычно, когда команды играют вничью, говорят, что они разошлись миром. Но назвать "мирным" исход матча 21 тура чемпионата России по футболу между грозненским "Тереком" и казанским "Рубином", несмотря на счет 0-0, не получается. За три минуты до окончания встречи произошел весьма неприятый инцидент (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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