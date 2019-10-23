«Ахмат» снова оштрафовали за непозволительные выкрики диктора стадиона

Грозненский «Ахмат» вновь получил штраф за непозволительные выкрики по громкой связи. Диктор слишком рьяно поддерживал домашнюю команду в матче с «Локомотивом», что позволил себе лишнее. Об этом сообщили в контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза.

— Система оповещения зрителей использовалась для поддержки принимающей команды, диктор на стадионе поддерживал «Ахмат». За прямое нарушение регламента клуб оштрафован на 30 тысяч рублей, — заявили в КДК РФС.

Дело в том, что громкая связь стадиона может использоваться лишь для объявления важной информации: объявления о заменах, забитых мячах и оглашения составов играющих команд. Любые выкрики в пользу одного из клубов — серьёзное нарушение.

Впрочем, в истории «Ахмата» бывали и более существенные прецеденты. Так, в августе грянул скандал из-за оскорблений в адрес главного судьи матча «Ахмат» — «Спартак». Диктор, не согласный с удалением игрока хозяев, позволил себе назвать его «козлом».

Тогда санкции были куда более серьёзными. Клуб уволил диктора и заплатил 150 тысяч рублей штрафа. Кроме того, в 2013 году имел место подобный эпизод с грязной руганью в адрес судьи.

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