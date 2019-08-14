«Ахмат» наказали за выкрик по громкой связи «судья — козел» во время мачта со «Спартаком»

Стадион «Ахмат-Арена» не будет дисквалифицирован за оскорбительный выкрик по громкой связи в матче «Ахмата» со «Спартаком». Клубу придется заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщает председатель КДК Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

- По системе громкой связи во время матча прозвучала фраза "Судья козел". Это нарушение пункта 10.8 регламента чемпионата России по футболу. Во время матча по этому пункту по системе аудиооповещения зрителей возможны и выкрики в поддержку команды. Но это был выкрик оскорбительный. ФК "Ахмат" оштрафован на 150 тысяч рублей за этот выкрик, - сказал Григорьянц.

Кроме этого, футбольный чиновник отметил, что эта история не «рецедив». Потому что предыдущий инцидент был в 2013 году. Для того, чтобы признать это закономерностью, случай должен повторить дважды за два года.

Напомним, в воскресенье в Грозном во время матча «Ахмат» - «Спартак» произошел курьезный инцидент. После того, как арбитр игры удалил футболиста чеченского клуба, кто-то по громкой связи назвал судья «козлом». Позже выяснилось, что это был пресс-секретарь стадиона «Ахмат-Арена» Ризван Эдильсультанов. Сразу после матча его уволили.

Позже в интервью Эдильсультанов признался, что сожалеет о содеянном, но от своих претензий не отказывается. По его мнению, арбитр в тот день не был настроен судить честно.

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