В "Ахмате" прокомментировали "увод судьи" с поля Магомедом Даудовым

Пресс-служба "Ахмата" прокомментировала инцидент, которые запечатлели фанаты на трибуне. На видео президент грозненского клуба и председатель правительства Чечни Магомед Даудов ведет судью матча со "Спартаком" в подтрибунное помещение.

- После игры «Ахмат» — «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда ещё направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение? - цитирует пресс-секретаря "Ахмата" Максима Пахомова championat.com.

Если бы Даудов действительно каким-то образом воздействовал на судью, то это бы занесли в протокол, уверяют в клубе.

Напомним, матч "Ахмата" со "Спартаком" ознаменовался скандалом. После удаления одного из игроков грозненского клуба пресс-секретарь "Ахмат-Арены" Ризван Эдильсультанов вошел в рубку диктора и по громкой связи оскорбил рефери. В итоге его уволили. Бывший сотрудник стадиона пояснил, что раскаивается в содеянном, но уверен, что судья работал нечестно.

Даудов с судьей уходят в подтрибунное помещение.

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