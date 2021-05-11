Онкобольная добилась миллионной компенсации за прожженные на лучевой терапии органы

Хурлин Амирова. Фото: monitor_pacienta

В Дагестане закончился пересмотр иска местной жительницы Хурлины Амировой, которая судилась с онкодиспансером из-за неудачной терапии. Женщина до сих пор не может восстановиться.

Пациентке диагностировали рак почки. В июле 2016 года Амирову прооперировали в Ростовском Научно-Исследовательском онкологическом институте. Через 1,5-сантиметровый разрез ей удалили пораженную почку, а при выписке рекомендовали пройти курс лучевой терапии по месту жительства.

Амирова учла совет врачей. Но через полгода женщину срочно госпитализировали в городскую больницу с новым диагнозом - "толстокишечная непроходимость". Причиной стала лучевая терапия, которую провели в республиканском онкодиспансере. Женщине прожгли желудок, из-за этого ей пришлось удалить часть органа. В общей сложности были сделаны 7 операций.

Амирова решила судиться с онкодиспансером. За свои страдания больная требовала 3 млн рублей.

- В результате оказанной некачественной медицинской услуги истице причинили непоправимый вред здоровью – она стала неспособной самостоятельно себя обслуживать. Это повлекло и причинение истцу запредельных физических болей и нравственных страданий. Физические страдания от болей и чувство отчаяния, безысходности и беспомощности, - следует из объяснений иска.

Суд первой инстанции отказал истцу. Но в Верховном суде Дагестана встали на сторону Амировой и присудили ей 400 тысяч рублей. Онкодиспансер решил оспорить это решение, требуя его отменить. Но 5-й кассационный суд увеличил компенсацию до 1 млн рублей.

- Тем не менее, мы будем добиваться 3 миллионов. Кроме того мы считаем, что за каждый месяц, что Хурулин была лишена возможности работать, ей должны выплачивать сумму прожиточного минимума. Каждый месяц и до конца жизни. Отсчет следует вести с 2016 года. Сейчас эта сумма больше 600 тысяч рублей, - комментируют решение суда в общественной организации "Монитор пациента", которая помогала Амировой в суде.

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