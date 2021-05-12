От подарка судьбы до рабства: сбежавший из трудового плена иностранец год скитался по Дагестану

Житель Молдавии в поисках работы попал в рабство. Фото: "Альтернатива"

Чемодан - вокзал - Махачкала: приблизительно так начинаются большинство историй рабства в России. Те, кто ищут лучшей доли, оказываются на площади трех вокзалов в Москве. Там попавших в трудное положение людей встречает компания сочувствующих, которая готова утешить и угостить парой рюмок горячительного, после которых - провал.

В такую историю попал и мечтатель из Молдавии Василий Партоля, который несколько лет назад приехал в Россию на заработки. Хороший доход, нормальные условия труда - Василия Григорьевича устраивало все. Уже привычный ритм жизни на две страны разрушила пандемия. Житель Молдавии остался без работы и средств к существованию. Вернуться домой не мог - границы закрыли на неопределенный срок. На площади трех вокзалов Григорьевичу улыбнулась удача. Так ему казалось на тот момент. Незнакомец предложил иностранцу работу с проживанием и питанием.

- Тогда пострадавшему казалось, что это подарок судьбы, который поможет все исправить, - рассказал «КП-Северный Кавказ» представитель движения против рабства «Альтернатива». - После обязательного «угощения» Василий Григорьевич уже плохо помнил, как автобусом его привезли на одно из предприятий республики Дагестане, где он начал работать бесплатно.

Спустя время иностранцу удалось сбежать от хозяина. Но покинуть республику не получалось - не было документов и денег на билет. Мужчина стал слоняться от подворья к подворью в попытке прокормиться и накопить средств на дорогу домой.

Выручил 52-летнего жителя Молдавии неравнодушный к чужой беде местный житель. Выслушав историю Василия Григорьевича, он связался с представителями «Альтернативы».

- Сейчас пострадавший едет в Москву, где мы поможем ему восстановить документы и уехать домой, - сообщили организаторы движения.

В «Альтернативе» отметили, что в Дагестане стали реже встречаться случаи принудительного труда, и больше стало тех, кто готов протянуть руку помощи оказавшемуся в беде человеку.

- Один неравнодушный человек своим звонком спас жизнь Василию Григорьевичу. Поэтому мы всегда говорим: не проходите мимо, - заявили в «Альтернативе».

Если вам известно о людях, насильно удерживаемых в неволе или трудовом рабстве – сообщайте активистам движения против рабства «Альтернатива» по телефону +7 (800) 550-71-40.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Умер иностранец, оставшийся без ног после шести лет рабства в Дагестане

Геннадия Диких похоронят на чужбине за счет общественного движения против рабства (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заложник кирпичного завода и пандемии: чеченцы спасли раба в Дагестане

В поисках лучшей доли мужчина сначала попал в рабство, а после стал «заложником» (подробнее).