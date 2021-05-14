Антисанитария, дикие собаки, вонь: на месте взрыва магазина во Владикавказе выросла гигантская свалка

Все, что осталось от магазина, с февраля изучают следователи

Еще 12 февраля 3-этажный супермаркет на улице Гагкаева во Владикавказе от взрыва газа сложился как карточный домик. С тех пор под окнами жителей многоэтажек к руинам, которые как улики еще изучают следователи, прибавилась груда мусора - строительный и бытовой. Конечно, такому соседству люди не рады. Жалуются на вонь и боятся нашествия паразитов.

- Жителям близлежащих домов приходится терпеть страшную вонь. Невозможно открыть окна! Наши дети ходят в школу мимо всей этой гадости, где теперь развелась стая бродячих собак! - негодует одна из жильцов.

Гигантской свалкой в спальном районе уже занялись власти Владикавказа. Исполняющий обязанности главы администрации Алан Коцоев провел там выездное совещание. Вот так выглядит сейчас северо-западная окраина города, где несколько месяцев назад работал большой торговый центр:

- Со стороны жителей близлежащих домов поступают обоснованные жалобы на очаг антисанитарии. Нами направлены обращения в ГУ МЧС России по РСО-Алания и следственные органы с просьбой привлечь дополнительные силы для скорейшего завершения следственных мероприятий и сопутствующих работ, - комментируют «КП-Северный Кавказ» в администрации Владикавказа. - После этого муниципалитет сможет начать работы по вывозу остатков здания и прочего мусора.

Напомним, что прогремевший четыре месяца назад взрыв был такой мощный, что люди восприняли его за землетрясение. В радиусе 40-50 метров валялись осколки стекла, тележки для покупок и прочие металлические предметы.

Причиной ЧП стала утечка газа, как сразу установили правоохранители. Удача, что все случилось до открытия, из-за чего никто не пострадал. В здании, где располагался не только продуктовый магазин, но еще стоматологический кабинет и другие сдаваемые в аренду площадки, находился лишь один человек. Он сам выбрался из-под завалов.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Взрыв во Владикавказе 12 февраля 2021: магазинные тележки разлетелись на 50 метров

Взрыв во Владикавказе 12 февраля 2021 жители окрестных домов приняли за мощное землетрясение (подробнее)