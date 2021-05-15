На Ставрополье сорвавшаяся с цепи собака набросилась на мать с ребенком

Соседи говорят, что это не первый случай
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Предгорном районе Ставропольского края на мать, гулявшую с ребенком по улице в станице Ессентукская, напала сторожевая собака, сорвавшаяся с цепи. Женщина попала в больницу с серьезными ранами на ноге.
Женщине зашивали ногу
- Мне помогли прохожие, хорошо ребенка моего не тронула, - делится пострадавшая. - По словам соседей, я не первая жертва этой агрессивной собаки. Мне зашивали ногу.
Полиция уже разбирается в произошедшем. Высказался по этому поводу и глава района Николай Бондаренко:
- Такая ситуация недопустима. Хозяин собаки будет наказан. Жизнь и здоровье наших жителей важнее, чем удобство нерадивых хозяев и свобода их питомцев. Напоминаю, что самовыгул собак в округе запрещен. Вы в ответе за тех, кого приручили, - отметил он.
Кстати, ранее на Ставрополье вынесли приговор в отношении хозяина северокавказкой овчарки, загрызшего прохожего. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии поселения.
ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
В Северной Осетии самого же хозяина убил его любимый пес породы алабай. Собака сорвалась с цепи и набросилась на 78-летнего старика. Электрики, что приехали во двор на вызов, пытались отбить мужчину.
Собаку оторвали, привязав ее к служебной машине. Пенсионер был еще жив. Он умер в больнице на следующий день.
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