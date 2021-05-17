17-летний студент из Кисловодска в «качестве социального эксперимента» заявил о планирующейся стрельбе в колледже

По словам молодого ставропольца, он хотел провести «социальный эксперимент» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Один из студентов колледжа Кисловодска 16 мая 2021 года опубликовал в чате группы однокурсников сообщение о якобы планирующейся стрельбе в его образовательном учреждении.

Им оказался 17-летний местный житель. Подростка задержали и доставили на допрос. Там в присутствии родителей студент объяснил правоохранителям свой поступок. По его словам, он хотел провести «социальный эксперимент».

Инцидент прокомментировал и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:

- Не понимаю, о чем он думал и чего хотел добиться. Впрочем, этот вопрос ему уже задали. Правоохранители настороже, за что им от души спасибо. Опасность быстро заметили, товарища мгновенно установили. Что же, можно поздравить «исследователя». Результат он получил очевидный – уголовное разбирательство. Надеюсь, этот пример запомнится другим возможным «экспериментаторам». С такими вещами не шутят. Подумайте лишний раз о себе и о родителях, - поделился глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после трагедии в Казани во всех школах Ставрополья проведут комплексную проверку безопасности.

- Первое, на что надо обратить внимание – это работоспособность всех систем оповещения, а также - дееспособность структур, обеспечивающих охрану. Они должны чётко понимать, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций, - поставил задачу губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

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