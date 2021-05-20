Что стало с породистой собакой, поразившей страну преображением из «облезлого скелета в львицу»

Красотка упорно боролась за жизнь. Фото: takeakitty

Прошел год после невероятного преображения замученного бесконечными родами алабая из Кабардино-Балкарии. Изведенную заводчиками до полусмерти собаку нашли на улице Нальчика. Бедняга больше походила на скелет, обтянутый кожей, чем на представителя красивейшей породы «великанов».

Облысевший клубок с выпавшей маткой - вот такой была Альмира. Она дрожала в жухлой траве за гаражами, когда ее увидели волонтеры. На приветствие собака тогда встала и, качаясь, подошла. Альмира доверчиво уперлась носом в ладонь, предчувствуя, ей обязательно помогут. Волонтеры в тот день умывались слезами, наблюдая за тем, как искалеченное человеком животное продолжает верить людям.

Борьба за Альмиру шла по всем фронтам с участием волонтеров и ветеринаров из разных городов России. Тысячи человек следили за этим в соцсетях. По прибытию в Москву на лечение истощенное животное весило жалкие 30 кг, болело пироплазмозом, демадекозом и отказывалось от еды. Но собака по-настоящему хотела жить, о чем рассказывала ее куратор Лиза Болкова.

Под присмотром московских ветеринаров внешне Альмира быстро расцвела. В глазах заблестела необыкновенная радость благодарной собаки, что было видно из роликов с ее участием. Особенным стал день, когда она впервые завиляла хвостом. Но показатели здоровья все время качались от «стабильных» к «тревожным».

Когда же Альмиру выписали, ее забрала к себе в загородный дом волонтер Инна. Собаке стали искать семью. И вот прошел год с этого момента.

Такая Альмира сегодня. Фото: takeakitty

Хозяина Альмира по-прежнему ждет, оставаясь в заботливых руках Инны. Иногда приходится передавать ее другим на временную передержку. Куратор великанши Лиза рассказывает у себя в Instagram, что абы кому Альмиру не могут доверить даже перекантоваться.

Альмира легко находит общий язык с другими собаками. Фото: fainnach

Этой зимой у собаки диагностировали правостороннюю сердечную недостаточность. Стресс ей противопоказан.

А такой Альмиру нашли в Нальчике Фото: СОЦСЕТИ

Внешне же Альмира самый здоровый и бодрый шалопай. Она чудесный питомец, говорит Лиза, какого можно себе представить. Игривая, добрая, ласковая и дружелюбная по отношению ко всем - птицам, кошкам, собакам, людям. Но «сердечница», которую важно любить и оберегать.

Фото: fainnach

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