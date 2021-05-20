Причина смерти Тайгиба Толбоева: летчик-испытатель приехал умирать в родной Дагестан

Летчик-испытатель Тайгиб Толбоев (справа). Фото: портал "Герои России"

Стала известна причина смерти Тайгиба Толбоева, летчика-испытателя, Героя России из Дагестана. Он скончался сегодня, 20 мая 2021 года. Несколько месяцев назад близкие привезли Тайгиба на малую родину, готовясь к прощанию.

Тайгиб Толбоев, брат не менее прославленного летчика Магомеда Толбоева, с 20 лет испытывал самолеты и вертолеты, не раз был на краю гибели. Тайгиб участвовал в боях второй чеченской войны, эвакуировал население, до конца служил в Вооруженных Силах России. Но в конце концов его победила болезнь. По словам родственников, Тайгиб Толбоев долгое время страдал от рака. Когда стало понятно, что конец близок, они привезли его из Улан-Удэ в Дагестан. Здесь он и покинул этот мир.

Президент России Владимир Путин вручает герою "Золотую звезду". Фото: пресс-служба Кремля

Толбоев - советский и российский военный летчик. В 1985 году он уже стал испытателем самолетов Министерства обороны СССР. Он принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолетов и самолетов. В 2006 Толбоев стал Народным героем Дагестана.

Годом позже президент России Владимир Путин присвоил Тайгибу Толбоеву звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники".

Брат Тайгиба Магомед Толбоев пришел поздравить его с получение награды. Фото: Instagram Магомеда Толбоева

Приняв профессиональные заслуги Толбоева, его поставили на пост заместителя военного представителя Минобороны и отправили на авиационный завод в Бурятию, Улан-Удэ. Здесь он прослужил целых 30 лет. За это время он испытал больше полусотни типов летной техники, принимал участие в проверку ракетного вооружения.

Тайгиб Толбоев много лет прожил в Улан-Удэ, даже стал депутатом Народного Хурала Бурятии. Местные власти принесли родственникам и друзьям героя соболезнования. Пока что нет информации о предстоящих похоронах, но многие хотели бы лично проводить известного летчика в последний путь.

Оба брата - известные летчики. Фото: Instagram Магомеда Толбоева

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