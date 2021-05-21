Биография Тайгиба Толбоева: почти полвека в небе и тысячи спасенных жизней

Тайгиб Толбоев перед полетом. Фото: пресс-служба Улан-Удэнского авиационного завода

20 мая 2021 года в ауле Согратль в Дагестане скончался известный летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев. Он не дожил до 67-летия несколько месяцев. "КП-Северный Кавказ" рассказывает биографию Тайгиба Толбоева.

Летом 1955 года в небольшом ауле Согратль Гунибского района Дагестана родился маленький Тайгиб. Он стал третьем ребенком в семье, всего Омар и Джавгарат Толбоевы родили шестерых детей: пять сыновей и красавицу-дочку. Самым старшим в семье стал Магомед, который сыграл большую роль в жизни Тайгиба.

Тайгиб Толбоев совершил больше 3000 полетов. Фото: пресс-служба Улан-Удэнского авиационного завода

Отец семейства Омар Толбоев был трактористом, мама - колхозницей. Первый сын Магомед стал летчиком-испытателем, генерал-майором, доктором технических наук, Героем России. Позже он занял пост советника министра и депутата Госдумы. Второй сын - Али - родился в 1952 году, он стал сотрудником безопасности Дагестана. Третий сын - Тайгиб - пошел по стопам старшего брата и посвятил всю свою жизнь небу. Остальные дети пары Толбоевых ушли в бизнес и сельское хозяйство.

Свой путь юный Тайгиб начал в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков, где выучился на пилота. Сразу после обучения он служил в строевых частях. Через семь лет после выпуска Тайгиб пришел на летно-испытательскую работу в Министерство обороны СССР, где началось его становление как профессионала. В это время он первым летал на десятках типов и модификаций самолетов и вертолетов, в основном - истребителях.

Уже позже, после развала Советского Союза, он испытал целый ряд моделей "МиГов" и ракетного вооружения. К 2006 году он провел больше 4 тысяч часов в небе и совершил больше 3 тысяч испытательных полетов.

Отметим, что летчики-испытатели всегда рискуют, потому что должны выявить все проблемы аппарата и в патовой ситуации реагировать быстро. Так, Тайгиб много раз оказывался на волосок от смерти, но спасал не только себя, но и других людей и свою технику.

Так, 8 августа 1995 года (в свой 40-летний юбилей) он совершал испытательный полет в Бурятии над поселком Каменка, когда вертолет попал в вихревые потоки и начала терять управление. На борту был экипаж из трех человек во главе с Толбоевым, он был за рулем машины. Вертолет начал падать на поселок, но Тайгиб и его товарищи с трудом развернули его к горному склону, поросшему лесом. При падении вертолет разрушился, один человек из экипажа погиб, остальные получили серьезные травмы. Толбоев чудом остался жив.

Но этот случай не напугал героя. Он встал на ноги и продолжил летать. Через три года во время очередного испытательного вылета истребитель снова потерял управление. Тайгибу трижды скомандовали бросать машину и катапультироваться, но он не сделал этого. Летчику удалось частично восстановить контроль за аппаратом и посадить самолет, сохранив его. Этот эпизод особенно ценнен: когда случается неполадка и инженерам удается осмотреть целый после инцидента самолет, они ее полностью устраняют, тем самым спасая жизни других пилотов.

Тайгиб Толбоев отличился и во время второй чеченской войны. В августе и сентябре 1999 года он защищал родной Дагестан от террористов, занимался эвакуацией мирного населения и раненых бойцов с линии фронта, доставлял грузы в горячие точки, перевозил командование войсковой группировки. Он совершил 40 боевых вылетов.

В 2006 году он стал Народным героем Дагестана. В мае 2007 года президент России Владимир Путин наградил Тайгиба Толбоева "Золотой медалью" и присвоил звание Героя Российской Федерации. На церемонии присутствовал и его старший брат Магомед. Тайгиб был награжден 14 медалями, являлся заместителем военного представителя Минобороны и депутатом Народного Хурала Бурятии.

Награждение Толбоева. Фото: Instagram Магомеда Толбоева

Он долгое время работал в Улан-Удэ на местном авиационном заводе. Когда Тайгиб заболел раком, он еще оставался в городе, но несколько месяцев назад приехал обратно в Дагестан. 20 мая 2021 года он скончался в родном ауле в кругу близких людей. Так закончился путь сильного человека, профессионального летчика-испытателя Тайгиба Толбоева.