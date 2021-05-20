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Общество20 мая 2021 19:20

В Дагестане скончался летчик-испытатель и Герой России Тайгиб Толбоев

Тайгиб Толбоев умер в возрасте 66 лет
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Президент России Владимир Путин вручает Тайгибу Толбоеву "Золотую звезду"

Президент России Владимир Путин вручает Тайгибу Толбоеву "Золотую звезду"

20 мая ушел из жизни известный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Толбоев Тайгиб Омарович. Перед смертью он вернулся на родину в Дагестан, чтобы попрощаться с родней. Через несколько месяцев, в августе, ему бы исполнилось 67 лет.

Толбоев - советский и российский военный летчик, который уже в 20 лет стал испытателем самолетов Министерства обороны СССР. В 1978 году он окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков и навсегда ушел "работать с небом" рука об руку. Толбоев принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолетов и самолетов, в том числе "Су-25", "Су-27", "Су-30", "Су-39" и ряда моделей "МиГов".

Он не раз был на краю гибели, но никогда не отступал от своей любви к небу. 8 августа 1995 года Тайгиб попал в авиакатастрофу, но выжил. Когда он и экипаж испытывали один из вертолетов, они попали в вихревые потоки и стали терять высоту. Внизу был жилой поселок, если не увести машину - погибнут люди. Поэтому Тайгиб, который был пилотом, повернул вертолет к горному склону. После приземления один из членов экипажа погиб. Тайгиб выжил, получив тяжелейшие травмы.

Также он участвовал в боях второй чеченской войны, в августе - сентябре 1999 года эвакуировал мирных жителей и раненых из района боевых действий. В 2007 году он получил "Золотую звезду" и титул Героя России "за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники". А в 2006 стал Народным героем Дагестана.

Он до последнего продолжал служить в Вооруженных Сидах России. Занимал должность заместителя начальника 350 военного представительства Министерства обороны, а также был избран депутатом Народного Хурала Бурятии (он много лет прожил в Улан-Удэ).

Как рассказали родственники героя, он долгое время боролся с болезнью. Несколько месяцев назад они привезли Толбоева в родной Дагестан.

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