2019-09-04T23:49:19+03:00
Происшествия

Погибших на Ставрополье летчиков наградят посмертно

Майор Юрий Борцов и капитан Артём Лычев не успели катапультироваться из разбившегося штурмовика Су-25
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Тела пилотов оказались замурованы в кабине взорвавшегося самолёта. Фото с места ЧПТела пилотов оказались замурованы в кабине взорвавшегося самолёта. Фото с места ЧП
Изменить размер текста:

Погибших при крушении штурмовика Су-25 майора Юрия Борцова и капитана Артёма Лычева посмертно наградят Орденами Мужества. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника, оба военных летали на боевые задания в Сирию за что были приставлены к высоким наградам. Однако оформить ордена при жизни не успели, несмотря на то, что с момента приставления к наградам прошёл почти год. Всему виной стали неправильно заполненные наградные листы.

Напомним, что в эксклюзивном интервью «Комсомолке» отец Артёма Лычева подтвердил эту информацию. Также он рассказал, что смерть сына стала трагической случайностью и рассказал, о чём они говорили в последний раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Два Ордена Мужества он так и не увидел»: погибший на Ставрополье летчик не дождался наград

Артем Лычев, старший сын военного летчика Владимира Лычева, чуть-чуть не дожил до своего 30-летия, разбившись под Буденновском на штурмовике СУ-25УБ вместе со своим товарищем Юрием Борцовым. Он был влюбленным в авиацию 29-летним парнем, который мечтал о свадьбе со своей невестой и должен был уйти в отпуск за неделю до страшной трагедии (подробности).

КСТАТИ

Стали известны последние слова пилота разбившегося на Ставрополье Су-25

Последние слова пилота разбившегося на Ставрополье штурмовка Су-25УБ стали известны «Комсомольской правде». Меньше, чем за час до вылета Артём Лычев успел поговорить с отцом-лётчиком (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Тела пилотов остались в кабине рухнувшего на Ставрополье штурмовика

Двоих пилотов рухнувшего 3 сентября в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ до сих пор не нашли. Ранее сообщалось, что мужчинам удалось катапультироваться на высоте 600 метров от земли. По словам источника в экстренных службах края, вероятнее всего оба пилота погибли, а их тела «замурованы» в самолете. Он пояснил, что самолет наполовину находится под землей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны последние слова пилота Су-25, разбившегося на Ставрополье
Доброта спасёт мир: помощь россиян до слез растрогала бедствующую заложницу Беслана
Кадыров объяснил чиновникам, как разговаривать с простыми людьми
Битаров: Федеральный центр активно способствует развитию Северной Осетии
В Железноводске замуровали меч в 10-тонном камне
Кто на Северном Кавказе лучше всего майские указы Путина выполняет
У Нурмагомедова нашли лишний вес перед боем с Порье
Семена кукурузы и подсолнечника будет производить новый завод Ставрополья
На Ставрополье экс-сотрудников администрации осудили за взятку
Грузовик с 9 тыс литров нелегального пива остановлен на Ставрополье
5 ставропольцев выступят в Конкурсе солистов Детского хора страны
Больного псориазом мужчину со шрамами ищут на Ставрополье
"Сын в одном шаге от гибели": минздрав проверяет жалобу отца на врачей Махачкалы
Неисправность СУ-25 могла стать причиной гибели пилотов на Ставрополье