Погибших на Ставрополье летчиков наградят посмертно

4 Сент. 23:49 2019-09-04T23:49:19+03:00

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Погибших при крушении штурмовика Су-25 майора Юрия Борцова и капитана Артёма Лычева посмертно наградят Орденами Мужества. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника, оба военных летали на боевые задания в Сирию за что были приставлены к высоким наградам. Однако оформить ордена при жизни не успели, несмотря на то, что с момента приставления к наградам прошёл почти год. Всему виной стали неправильно заполненные наградные листы.

Напомним, что в эксклюзивном интервью «Комсомолке» отец Артёма Лычева подтвердил эту информацию. Также он рассказал, что смерть сына стала трагической случайностью и рассказал, о чём они говорили в последний раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU