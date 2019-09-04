2019-09-05T00:42:05+03:00
Происшествия

Стали известны последние слова пилота Су-25, разбившегося на Ставрополье

Перед вылетом Артём Лычев написал отцу-лётчику [эксклюзив kp.ru]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Погибший в катастрофе Артём Лычев уже неделю должен был быть в отпускеПогибший в катастрофе Артём Лычев уже неделю должен был быть в отпуске
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Последние слова пилота разбившегося на Ставрополье штурмовка Су-25УБ стали известны «Комсомольской правде». Меньше, чем за час до вылета Артём Лычев успел поговорить с отцом-лётчиком.

— Незадолго до выхода на полигон он написал, пожелал «Спокойной ночи». И ушёл на свой последний полёт, — рассказал отец погибшего Владимир Лычев.

Кроме того, оказалось, что гибель потомственного лётчика стала трагической случайностью — за неделю до трагедии капитан должен был уйти в отпуск.

— Сын просился в конце августа, но ему сказали: «Полетай еще недельку, потом пойдешь». А ведь в отпуске он собирался со своей невестой выбрать дату свадьбы. Которой уже никогда не будет, — продолжает собеседник «КП».

Не дождался капитан Лычев и двух заслуженных наград.

— Он вместе с полком 5 раз летал в Сирию, уничтожал боевиков в Алеппо и был 2 раза представлен к Ордену Мужества, больше года назад уже. Только у нас не умеют заполнять наградные листы. По 8 ошибок на титульных страницах! — возмущается безутешный отец.

Награды найдут героя лишь посмертно — лётчик погиб, исполняя «мёртвую петлю» во время тренировочного полёта. Среди основных версий трагедии — неисправность самолёта. Расследование крушения штурмовика продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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