Стали известны последние слова пилота Су-25, разбившегося на Ставрополье

4 Сент. 23:33 2019-09-05T00:42:05+03:00

Погибший в катастрофе Артём Лычев уже неделю должен был быть в отпуске

Изменить размер текста: A A

Последние слова пилота разбившегося на Ставрополье штурмовка Су-25УБ стали известны «Комсомольской правде». Меньше, чем за час до вылета Артём Лычев успел поговорить с отцом-лётчиком.

— Незадолго до выхода на полигон он написал, пожелал «Спокойной ночи». И ушёл на свой последний полёт, — рассказал отец погибшего Владимир Лычев.

Кроме того, оказалось, что гибель потомственного лётчика стала трагической случайностью — за неделю до трагедии капитан должен был уйти в отпуск.

— Сын просился в конце августа, но ему сказали: «Полетай еще недельку, потом пойдешь». А ведь в отпуске он собирался со своей невестой выбрать дату свадьбы. Которой уже никогда не будет, — продолжает собеседник «КП».

Не дождался капитан Лычев и двух заслуженных наград.

— Он вместе с полком 5 раз летал в Сирию, уничтожал боевиков в Алеппо и был 2 раза представлен к Ордену Мужества, больше года назад уже. Только у нас не умеют заполнять наградные листы. По 8 ошибок на титульных страницах! — возмущается безутешный отец.

Награды найдут героя лишь посмертно — лётчик погиб, исполняя «мёртвую петлю» во время тренировочного полёта. Среди основных версий трагедии — неисправность самолёта. Расследование крушения штурмовика продолжается.

КСТАТИ

«Два Ордена Мужества он так и не увидел»: погибший на Ставрополье летчик не дождался наград

Артем Лычев, старший сын военного летчика Владимира Лычева, чуть-чуть не дожил до своего 30-летия, разбившись под Буденновском на штурмовике СУ-25УБ вместе со своим товарищем Юрием Борцовым. Он был влюбленным в авиацию 29-летним парнем, который мечтал о свадьбе со своей невестой и должен был уйти в отпуск за неделю до страшной трагедии (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Тела пилотов остались в кабине рухнувшего на Ставрополье штурмовика

Двоих пилотов рухнувшего 3 сентября в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ до сих пор не нашли. Ранее сообщалось, что мужчинам удалось катапультироваться на высоте 600 метров от земли. По словам источника в экстренных службах края, вероятнее всего оба пилота погибли, а их тела «замурованы» в самолете. Он пояснил, что самолет наполовину находится под землей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU