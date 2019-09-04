Стали известны последние слова пилота Су-25, разбившегося на Ставрополье
Последние слова пилота разбившегося на Ставрополье штурмовка Су-25УБ стали известны «Комсомольской правде». Меньше, чем за час до вылета Артём Лычев успел поговорить с отцом-лётчиком.
— Незадолго до выхода на полигон он написал, пожелал «Спокойной ночи». И ушёл на свой последний полёт, — рассказал отец погибшего Владимир Лычев.
Кроме того, оказалось, что гибель потомственного лётчика стала трагической случайностью — за неделю до трагедии капитан должен был уйти в отпуск.
— Сын просился в конце августа, но ему сказали: «Полетай еще недельку, потом пойдешь». А ведь в отпуске он собирался со своей невестой выбрать дату свадьбы. Которой уже никогда не будет, — продолжает собеседник «КП».
Не дождался капитан Лычев и двух заслуженных наград.
— Он вместе с полком 5 раз летал в Сирию, уничтожал боевиков в Алеппо и был 2 раза представлен к Ордену Мужества, больше года назад уже. Только у нас не умеют заполнять наградные листы. По 8 ошибок на титульных страницах! — возмущается безутешный отец.
Награды найдут героя лишь посмертно — лётчик погиб, исполняя «мёртвую петлю» во время тренировочного полёта. Среди основных версий трагедии — неисправность самолёта. Расследование крушения штурмовика продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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