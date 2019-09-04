"Два Ордена Мужества он так и не увидел": погибший на Ставрополье летчик не дождался наград

Артем Лычев, старший сын военного летчика Владимира Лычева, чуть-чуть не дожил до своего 30-летия, разбившись под Буденновском на штурмовике СУ-25УБ вместе со своим товарищем Юрием Борцовым. Он был влюбленным в авиацию 29-летним парнем, который мечтал о свадьбе со своей невестой и должен был уйти в отпуск за неделю до страшной трагедии.

– Сын просился раньше, но ему сказали: "Полетай еще недельку, потом пойдешь", - рассказывает отец Артема Владимир Лычев. - Как раз собирался в этот отпуск назначить дату свадьбы.

Капитан Артём Лычев скоро собирался женитьсяФото: СОЦСЕТИ

Артем очень любил летать, переняв любовь к небу у отца, и готовился стать летчиком первого класса. До этой квалификации ему не хватило нескольких полетов. На последнем международном чемпионате по авиадартсу Артем занял второе место. Но куда более серьезную закалку молодой пилот получил во время командировок в Сирию. Отец Артема сожалеет, что сын при жизни так и не увидел предназначавшиеся ему за это награды:

- Он вместе с полком 5 раз летал в Сирию, уничтожал боевиков в Алеппо и был 2 раза представлен к Ордену Мужества, больше года назад уже. Награды были выделены, но из-за ошибок в заполнении наградных листов вручить их не успели.

Последний разговор с родителями у Артема был привычным и будничным. Он зашел пожелать спокойной ночи, а в 3 утра уже отправился в свой последний полет.

3 сентября СУ-25УБ рухнул недалеко от аэродрома Буденновска, уйдя на 3 метра под землю. Владимиру хватило мужества побывать на месте трагедии и увидеть своими глазами «консервную банку», в которую превратилась судно. Мужчина с осторожностью говорит о причинах авиакатастрофы, чтобы не плодить домыслы:

Отец погибшего летчика рассказал, почему сыну не дали Орденов Мужества, к которым он был представлен 00:00 00:00

- Все покажет расшифровка черных ящиков.

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