На Ставрополье задержали боевика ИГИЛ*, планировавшего теракт на 9 мая в Норильске

Скрин-фото: оперативная съемка, проведенная сотрудниками ФСБ

В Ставропольском крае сотрудниками регионального УФСБ 22 апреля был задержан боевик, готовивший, согласно их данным, теракт на День Победы на территории Красноярского края, в городе Норильск. О предотвращении террористического акта рассказали в Центре общественных связей силового ведомства. Уточнив, что задержанный является гражданином нашей страны и сторонником запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство».

- В Норильске 9 мая этого года планировал совершить подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей, - сообщили в ЦОС.

Взрывчатку и поражающие элементы для «начинки» бомбы были найдены не на территории Ставрополья, а уже в Норильске, в оборудованном боевиком ИГИЛ* тайнике в подвале одного из домов города.

- В используемых средствах связи найдены инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка, свидетельствующая о попытках террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы, - добавили в ФСБ.

В настоящий момент следственным подразделением ФСБ России расследуется уголовное дело по части 1.1 (склонение к совершению террористического акта) и части 3 (пособничество в совершении террористического акта) статьи 205.1 УК РФ.

Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

*ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая группировка

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