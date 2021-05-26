Трагедия произошла во время сдачи ОГЭ по русскому языку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судмедэксперты установили вероятную причину смерти 16-летней ученицы 9 класса на ОГЭ в поселке Калининский Моздокского района Северной Осетии. Там располагался пункт проведения экзамена №718. Сама девочка училась в школе №2 Кизляра. Поселки находятся примерно в 10 км друг от друга.

Утром 24 мая 2021 года за несколько минут до начала общегосударственного экзамена по русскому языку 16-летней Аминат У. внезапно поплохело, и она потеряла сознание. Дежурившие в школе медики попытались оказать помощь. Понимая, что девочке не становится лучше, ее отправили в Центральную районную больницу. Несмотря на проведенные врачами реанимационные действия, школьница скончалась.

Первой версией произошедшего назвали сердечный приступ. Но проблемы с сердцем уже опровергли.

- Несмотря на усилия врачей школьница скончалась, в результате механической асфиксии, развившейся вследствие закрытия просвета верхних дыхательных путей пищевыми массами, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

В настоящее время расследуется уже уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Предстоит оценить работу всех медиков, пытавшихся помочь девятикласснице.

Как пояснили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Министерства образования Северной Осетии, работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего идет и со стороны их ведомства.

Аминат планировала закончить 11 классов. Училась на «отлично», была веселой и жизнерадостной, рассказывают учителя и соседи, которые до сих пор не могут поверить в произошедшее.

Девочку похоронили в день трагедии с учетом всех мусульманских традиций.

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