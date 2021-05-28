При попытке бегства переломал все кости: что грозит фермеру, державшему в рабстве ставропольца

Постоянной работы у жителя Ставрополя не было Фото: Елена БЕРГ

Арендатору животноводческой стоянки в Яшкульском районе Калмыкии, державшего в рабстве 45-летнего Дмитрия Бурцева из Ставрополя, предъявили обвинение. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия, арестованному 30-летнему фермеру вменяют совершение преступлений, предусмотренных статьями 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы с применением насилия» и 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

С 7 января до 22 февраля 2021 года обвиняемый измывался над ставропольцем, который приехал к нему на заработки, но оказался в рабстве. Как ранее писала «КП», хозяин фермы Магомед избивал Дмитрия палкой за плохой выпас скота, а при попытке бегства 22 марта переехал Бурцева на машине.

- Следователи продолжают выполнять комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы, - комментируют в следственном комитете Калмыкии.

Напомним. что ставрополец доверился таксисту, пообещавшему ему несложную работу за хорошую плату на ферме. Ее хозяин Магомед сразу отобрал у Дмитрия телефон, сказав, что вернет его позже. Через несколько дней Бурцев осознал, что мобильник ему не отдадут, да и он сам - в ловушке. Спал в сарае. Ел по горстке риса или макарон. Первая попытка бегства удачей не обернулась. Фермер на «Ниве» догнал «своего раба» и силой вернул обратно, пригрозив, что в следующий такой раз «закопает в степи».

Дмитрий жил с 72-летней мамой на ее пенсию Фото: Елена БЕРГ

Потом ставрополец бежал, воспользовавшись тем, что Магомед был пьян.

- Расстояние от фермы до трассы на Астрахань - 36 километров. Я не дошел километра два. Помню, свет фар за спиной, а следом - удар, и я на земле, - так описывал Дмитрий тот самый момент, когда фермер сбил его на машине.

Магомед уехал, бросив на прощанье: «Подыхай здесь». Больше суток раненый Бурцев полз вдоль дороги. Помог ему водитель легковушки, единственный, кто остановился и вызвал окровавленному мужчине «Скорую».

В больнице Астрахани ставропольца прооперировали. У Дмитрия были раздроблены кости таза, сломаны ноги и ребра. Когда историю обнародовало движение против рабства «Альтернатива», проверку организовало Следственное управление СКР по Калмыкии.

За содеянное фермеру Магомеду грозит тюремный срок до 8 лет.

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