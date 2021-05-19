«Били, как собаку, кормили объедками»: ставрополец рассказал, как стал рабом

Дмитрий Бурцев не сможет встать еще минимум два месяца. Фото: Елена БЕРГ

«БИЛИ ПАЛКОЙ ЗА МЕДЛЕННУЮ РАБОТУ»

На ферму в Яшкульском районе Калмыкии 45-летний житель Ставрополя Дмитрий Бурцев попал в январе этого года. Постоянной работы не было, жил с 72-летней мамой на ее пенсию, поэтому когда предложили хорошие деньги за работу пастухом, он согласился.

- Я в тот день стоял у автовокзала, пил кофе. Ко мне подошел таксист-кавказец. Мы разговорились, и он предложил мне работу у своего знакомого на ферме, - вспоминает Дмитрий. - Обещал золотые горы: проживание, питание, хорошую зарплату. Я и согласился.

Ферма оказалась небольшая. Ее хозяин Магомед, лет сорока, сразу взял у Дмитрия паспорт и мобильный телефон, сказав, что вернет позже. Через пару дней пребывания на ферме Дмитрий понял, что дело нечисто, и никто не собирается ему ничего возвращать.

- В мои обязанности входило пасти скот, в основном баранов и ягнят. Условий человеческих никаких не было. Спал в сарае, а основная еда состояла из горстки риса или макарон, - рассказывает Дмитрий. - Пару раз давали миску супа. Бить стали почти сразу, как собаку, палкой по спине. Хозяин злился, когда я делал что-то медленнее, чем ему хотелось.

«ЗАКОПАЮ В СТЕПИ - НИКТО НЕ НАЙДЁТ»

Денег Дмитрию никто платить не собирался. Тогда ставрополец решился на побег. Первая, а спустя пару недель и вторая, попытки успехом не увенчались. Хозяин быстро замечал отсутствие «раба» и мчался на «Ниве» следом.

- Догонял, сильно бил, - говорит Дмитрий. - Когда я второй раз пытался бежать, он сначала меня избил, а потом сказал: «Еще раз попробуешь сбежать, закопаю в степи - никто не найдет».

Но Дмитрий снова попытался.

- В конце марта дело было. Смотрю, хозяин пиво пьет, - вспоминает мужчина. - Одну бутылку, другую. Потом водку. Думаю, надо бежать, пока он пьян. Расстояние от фермы до трассы на Астрахань - 36 километров. Я не дошел километра два. Помню, свет фар за спиной, а следом - удар, и я на земле, - рассказывает Дмитрий.

Хозяин на машине догнал своего «раба», сбил и переехал, а после стал добивать ногами. Когда на мужчине не было видно живого места, Магомед сказал: «Подыхай здесь», сел в «Ниву» и уехал.

- Не знаю, сколько я пробыл в отключке, - говорит Дмитрий. - Пришел в себя - встать не могу. Стал ползти. Поначалу больно очень было, потом ощущения стали притупляться. Сознание путалось, хотелось пить и домой. Долго проезжающие мимо не обращали на меня внимания, но вот остановилась легковушка. Водитель вышел, глянул на меня и быстро по телефону вызвал «скорую». На ней меня отвезли в больницу Астрахани.

Там Дмитрия прооперировали. Оказалось, что у него раздроблены кости таза, сломаны ноги и ребра. Три дня он провел в реанимации. Когда пришел в себя, попросил сообщить маме, что жив.

Ухаживает за Дмитрием его пожилая мама. Фото: Елена БЕРГ

Врачи позвонили маме в Ставрополь и в полицию. Там начали проверку, а после обнародования истории движением против рабства «Альтернатива» проверку организовало и Следственное управление СКР по Калмыкии.

В больнице Дмитрий провел больше месяца. На днях его выписали. Общественники собрали 48 тысяч на транспортировку пациента на «Скорой» в Ставрополь к матери. Вставать Дмитрию нельзя еще пару месяцев.

- Вызвала участкового врача. У него же и железные спицы после операции в конечностях, и семь ребер сломано. Удивляюсь, как еще органы внутренние уцелели. Не знаю, встанет ли вообще, - плачет Татьяна Александровна.

Дмитрий же хочет поскорее забыть кошмар, через который прошел. Он уверен, что сможет ходить и помогать пожилой маме.

«РАБАМИ СТАНОВЯТСЯ СОТНИ»

История Дмитрия Бурцева из Ставрополя - случай не единичный. Таких в России сотни.

- Рабами в 21 веке становятся, как правило, отчаявшиеся найти работу мужчины и бездомные, которым обещают кров, пищу и деньги, - рассказал представитель «Альтернативы». - Сбежать удается немногим, кто-то боится наказаний, на которые не скупятся хозяева, кому-то попросту некуда идти. За последние 6,5 лет нам удалось вызволить из плена больше 400 человек. Еще примерно столько же тех, кому мы помогли после того, как их отпустили, восстановить документы, добраться домой, собрать денег на лечение.

Привлечь к ответственности современных рабовладельцев удается крайне редко.

- Практически после каждого раза, когда мы вытаскиваем человека на свободу, наша команда пытается передать материалы в полицию. Обычно факт удержания человека в рабстве почти невозможно доказать. Но иногда полиция заводит уголовные дела. Чаще всего после этого злоумышленников привлекают к ответственности, - сообщили в «Альтернативе».

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