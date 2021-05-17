«Пусть здесь подыхает»: попавший в рабство ставрополец двое суток полз вдоль трассы с переломанными костями

Житель Ставрополя трое суток провел в реанимации, цепляясь за жизнь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В январе 2021 года 45-летнему ставропольцу Дмитрию Бурцеву, который на тот момент искал работу, поступило деловое предложение от знакомого. Мужчине предложили за хорошие деньги поработать пастухом у фермера в соседней Калмыкии. Так он оказался в поселке Молодежный Якшульского района республики. По приезду хозяин фермы Магомед отобрал у работника паспорт и телефон. Выяснилось, что за работу Дмитрию никто платить не собирался. Более того, наемного работника систематически избивали.

Дмитрий искал работу, а попал в рабство. Фото: "Альтернатива".

СБИЛИ НА МАШИНЕ, ДОБИВАЛИ НОГАМИ

В конце марта Дмитрий решился на побег, но уйти далеко не успел. Хозяин, узнавший о произошедшем, кинулся следом.

- Хозяева догнали его на машине и сбили, сломав таз. После чего лежащего Дмитрия дополнительно избили и со словами «Пусть остается здесь подыхать» бросили у дороги, - рассказывает представитель общественного движения против рабства «Альтернатива».

«Подыхать» Дмитрий не собирался, дома в Ставрополе его ждала пожилая мама. Двое суток он полз со сломанными костями и другими серьезными травмами вдоль трассы Р-216 по направлению в Астрахань. Проезжающие мимо водители будто не замечали избитого человека, из последних сил цепляющегося за жизнь. Добраться до больницы Дмитрий уже и не надеялся, но среди автолюбителей все же нашелся человек, для которого чужая жизнь оказалась такой же ценной, как и своя. Андрей, так зовут спасителя попавшего в беду ставропольца, подобрал пострадавшего и привез в больницу имени Кирова в Астрахани.

Врачи тут же оповестили о новом пациенте правоохранительные органы и позвонили в «Альтернативу». Общественники говорят, что таких тяжелых последствий пребывания в трудовом рабстве они не припоминают за всю свою деятельность.

- На нашей памяти - это самая тяжелая травма, которую когда-либо получали люди в трудовом рабстве, - говорят в «Альтернативе».

Трое суток пострадавший провел в реанимации. Фото: Александр БОЙКО

МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ ИНВАЛИДОМ

Общественники отмечают, что пока виновных в избиении ставропольца, не задержали.

- Мы не знаем, идут ли какие-то следственные действия, хотя тут налицо уголовные статьи о нанесении тяжких телесных повреждений и оставлении человека в опасности. Мы призываем МВД и СК России обратить внимание на это дело. Такая безнаказанность порождает новые жертвы, а также укрепляет уверенность преступников в том, что им все сойдет с рук, - рассказал представитель «Альтернативы».

Уже на этой неделе Дмитрия планируют выписать из больницы. Но пока самостоятельно он не передвигается. В Ставрополь мужчина может добраться только на частной скорой помощи, ее стоимость - без малого 48 тысяч рублей. Таких денег нет ни у самого Дмитрия, ни у его пожилой мамы. Общественники объявили срочный сбор средств, чтобы помочь пострадавшему ставропольцу добраться домой.

ЕДИНСТВЕННОГО СЫНА ДОМА ЖДЕТ ПОЖИЛАЯ МАМА

Семья Дмитрия - его 72-летняя мама. Ни отца, ни жены у него нет. Ввязался в опасную авантюру мужчина от отчаяния - дома работу никак не мог найти, а на пенсию мамы вдвоем не протянуть. Сейчас его мама Татьяна Александровна ждет домой единственного сына и очень надеется, что он сможет снова встать на ноги.

- Дима, когда уехал в Калмыкию на заработки, на связь сразу перестал выходить, - рассказала Татьяна Александровна корреспондету «КП-Ставрополь». - Я очень беспокоилась и, как оказалось, не зря.

Женщина от врачей узнала о том, что сын в беде. Трое суток Дмитрий провел в реанимации в очень тяжелом состоянии, а когда пришел в себя, то первым делом сообщил врачам телефон мамы и попросил передать ей, что жив.

- Мне сначала врачи позвонили, а потом уже представители «Альтернативы». Рассказали о том, что с Димой произошло, - говорит мать пострадавшего. - Уже завтра-послезавтра его привезут в Ставрополь. Спасибо людям, что помогли собрать деньги на транспортировку - не бросили в беде.

Врачи рекомендовали Дмитрию еще два месяца постельного режима, а потом уже понемногу можно будет подниматься. Но встанет ли он полноценно на ноги - неизвестно. В то, что виновные понесут заслуженное наказание женщина верит с трудом. По ее словам, материалы дела переданы в Астраханское РОВД, но пока с ней никто из сотрудников правоохранительных органов не связывался.

Мать пострадавшего надеется, что виновных в издевательствах над сыном, все же найдут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Даст Бог, полиция сможет найти и наказать виновных, но я, честно говоря, слабо в это верю, - говорит Татьяна Александровна. - Сейчас главное, чтобы Дима вернулся домой и со временем встал на ноги.

Если вам известно о людях, насильно удерживаемых в неволе или трудовом рабстве – сообщайте активистам движения против рабства «Альтернатива» по телефону +7 (800) 550-71-40.

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

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