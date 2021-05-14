Одной ногой в могиле: благотворительный фонд Дагестана обвинили в краже денег инвалида

Волонтеры в комнате Шамиля Мирзаева рассказывают про кражу средств. Фото: стоп-кадр видео с претензией Фото: Инстаграм

Жители Дагестана активно обсуждают конфликт 30-летнего инвалида и главы благотворительного фонда Лейлы Гамзатовой. Шамиль Мирзаев и группа волонтеров, которая собирала деньги на его лечение, обвинили женщину в их краже. Они назвали ее мошенницей и рассказали, как она присвоила средства, потому что Шамиль "одной ногой в могиле". Конечно, у Лейлы своя точка зрения на происходящее.

НАЧАЛО ИСТОРИИ

Молодой Шамиль - отец большой семьи, главный кормилец, любящий муж. В 2019 году он попал в страшное ДТП и получил серьезные травмы позвоночника. Все его тело, кроме головы, оказалось парализовано. Чтобы хотя бы частично вернуть подвижность конечностям, нужна дорогостоящая операция в Турции за 2,5 миллиона. Именно такую сумму назвал сам благотворительный фонд.

Родственники Шамиля обратились к Лейле Гамзатовой за небольшой помощью, но та настояла на серьезных действиях. 17 апреля был объявлен сбор средств на операцию Шамилю, любой желающий мог направить деньги в фонд. Все шло хорошо: волонтеры собрали больше 600 тысяч рублей, Лейла лично приходила к пострадавшему и вручала ему первые 200 тысяч. Но в какой-то момент ситуация приобрела новый поворот.

ОБВИНЕНИЯ В КРАЖЕ

6 мая двое волонтеров опубликовали видео, где рассказывают о мошенничестве главы фонда. Тот, кто представился "старшим волонтером" заявил, что они собирали деньги с группой добровольцев около недели, а потом передали директору фонда. Когда они попросили их отдать Шамилю, Лейла отказывалась по самым разным причинам.

- Есть информация от достоверных источников, что это уже не первый раз, когда директор фонда САБР отказывается отдавать собранную сумму нуждающимся. Происходит это примерно так: директор открывает сбор семье, после она якобы узнает что-то об этой семье и после отказывается отдавать деньги, - сказано в сообщении волонтеров, которое они опубликовали в Инстаграме.

Гамзатова сразу отреагировала на обвинения. По ее словам, это не она, а волонтеры украли деньги из банок, с которыми ходили собирать пожертвования. Директор написала заявления в полицию и прокуратуру, молодые люди поступили также. А позже пришла к самому Шамилю, который подтвердил, что она "хорошая женщина" и он не понимает, почему о ней так говорят.

- Это видео-доказательство того, что деньги были переданы, об этом сам лично говорит наш брат Шамиль. И выражает благодарность руководителю фонда САБР Гамзатовой Лейле. А виновные Умаев Гамзат и Власов В. в распространении клеветы будут наказаны законом, - заявила Гамзатова в официальном Инстаграм-аккаунте САБРа.

Примечательно, что до этого он на видео с волонтерами был солидарен с их позицией, а потом изменил мнение. А позже снова вернулся к обвинениям Лейлы. Пользователи соцсетей считают, что директор фонда пообещала заплатить инвалиду за его слова о непогрешимости организации. Шамиль согласился и пожалел.

- Так кому верить? - справедливо вопрошает общественность в комментариях.

Сейчас в инциденте разбирается прокуратура.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ставропольском крае больной девочке собрали 160 миллионов на самый дорогой в мире укол. Ей диагностировали спинально-мышечную атрофию. Деньги жертвовали не только обычные жители региона, но знаменитости и сам губернатор Ставропольского края, который в августе выслал семье почти 300 тысяч рублей.

Но не все истории заканчиваются хорошо. Так, жительница Ставрополья, мать ребенка с таким же диагнозом отдала мошенникам почти все деньги, которые собрали волонтеры. Она сама не может объяснить, почему это сделала. Ее даже проверили на детекторе лжи, ведь те, кто принял участие в спасении ребенка, должны были получить правдивый ответ.

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