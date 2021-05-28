Ставропольцы продолжают переводить мошенникам крупные суммы личных средств

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Уже на протяжении длительного времени на территории Ставрополья стабильно высоким, по оценке правоохранителей, остается уровень хищений имущества граждан, совершенных дистанционным способом.

Как фиксирует полиция, в среднем примерно десять человек ежедневно «отдают» мошенникам свои деньги. В некоторых случаях это сотни тысяч и миллионы рублей. И парадоксально, что многие пострадавшие слышали и читали о распространенных мошеннических схемах. Но, видимо, не верили, что это коснется и их.

За первые три месяца с начала 2021 года было зарегистрировано более 2,5 тысячи таких преступлений. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 220 миллионов рублей.

Наибольшее количество заявлений в полицию по-прежнему поступает от жителей региона по фактам обмана со стороны лжесотрудников банков и псевдоброкеров. Ставропольцам поступают звонки якобы из банков, и в ходе разговора им сообщают, что на их имя пытаются незаконно оформить кредит либо замечена попытка несанкционированного списания денежных средств.

Для того чтобы предотвратить незаконные действия, людей убеждают в необходимости перевести свои сбережения на безопасный счет либо самостоятельно оформить онлайн-кредит, обналичить деньги и перечислить их на так называемый счет резервной ячейки для дальнейшего возврата. Следующий звонок поступает уже от якобы сотрудника правоохранительных органов, который рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка. Также граждане нередко попадаются на уловки мошенников, когда им предлагают получить компенсацию, якобы положенную за приобретенные ранее некачественные либо дорогостоящие лекарственные препараты.

Довольно резонансной стала такая история с доверчивой жительницей Ставрополя, почти полгода «спонсировавшей» мошенников (информацию об этом пресс-служба ГУ МВД России по краю обнародовала 27 мая).

51-летней женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из правоохранительных ведомств. Он сообщил, что в их производстве находится уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц фирмы, в которой женщина в 2018 году покупала медицинскую продукцию. Звонивший заверил гражданку, что ей якобы полагается компенсация за приобретенные некачественные препараты. Однако, чтобы получить выплату, ей необходимо внести страховые взносы.

Введенная в заблуждение жительница Ставрополя в течение шести месяцев перечислила на указанные псевдосотрудником правоохранительных органов счета пяти банковских карт денежные средства в размере более 4,2 миллиона (!) рублей. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел. Следственным отделом № 1 СУ Управления МВД России по городу Ставрополю по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 («мошенничество») УК РФ.

К слову, все большее распространение получает схема с подменой телефонных номеров. Так что с осторожностью сейчас необходимо относиться и к звонкам с известных и официальных номеров. Подкованные технологически злоумышленники задействуют номера, закрепленные не только за банками, но и правоохранительными органами. По факту аферисты в криминальных схемах имитируют номера, указанные на официальных сайтах ведомств и финансовых структур.

Одной из аналогичных новостей в хронике мая стал случай с жительницей Ставрополя, которая перевела телефонному мошеннику 1 миллион 200 тысяч рублей. Девушка поверила незнакомцу, который позвонил ей и представился сотрудником правоохранительных органов, и в итоге лишилась денег.

- Под предлогом утечки информации по счетам потерпевшей, собеседник убедил 30-летнюю горожанку перечислить деньги в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей якобы на безопасные счета, - сообщили в пресс-службе краевого главка. Осознав, что её обманули, девушка обратилась в полицию.

Важно запомнить: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят клиентам и не предлагают услуги по спасению финансовых средств. Работники финансовых учреждений в телефонном разговоре могут лишь прорекламировать какую-либо услугу.

Если звонящий начинает задавать вопросы о ваших деньгах или пугать их пропажей - немедленно кладите трубку, не отвечайте на вопросы и не выполняйте никаких инструкций. Перепроверяйте любую информацию о блокировке карты, отказе в проведении операции или других проблемах с картой. Для того, чтобы удостовериться, что ваши сбережения и счета в безопасности, позвоните по номеру, указанному на обороте банковской карты или на сайте банка, и поинтересуйтесь, все ли в порядке.

Кстати, в этом году зафиксирована и благоприятная история. Сотруднице банка из Арзгирского округа Ставрополья удалось предотвратить мошенничество в отношении пенсионерки. Ранее пожилой жительнице села Новоромановского позвонил неизвестный и представился якобы сотрудником финансового учреждения.

Он сообщил, что со счета женщины пытаются списать деньги. Для сохранности сбережений он убедил пенсионерку перевести все средства на безопасный счет. Женщина отправилась к банкомату и по инструкциям звонившего начала обналичивать деньги.

Сотрудник банка обратила внимание на пенсионерку и услышала телефонный разговор женщины, который показался ей подозрительным. Подойдя к ней, она поинтересовалась, для чего пенсионерка снимает деньги. Когда она пояснила всю ситуацию, сотрудник банка категорически запретила переводить средства и вызвала полицейских. Благодаря такой бдительности удалось предотвратить мошенничество, а пенсионерка сберегла более 270 тысяч рублей.

Что же делать, если деньги с вашего счета все-таки были похищены? Надо срочно заблокировать карту, с которой украли деньги. Если у вас несколько карт - заблокируйте и остальные. Ведь если мошенникам стали известны ваши данные, они могут ими воспользоваться и продолжить вас обворовывать.

После этого нужно обратиться в банк, запросить выписку по счету и написать в двух экземплярах заявление о несогласии с проведенной операцией (один из них остается у клиента банка).

Сделать все это необходимо не позднее следующего дня после того, как банк уведомил вас об операции, которую вы не совершали. И безусловно, о хищении средств нужно незамедлительно проинформировать органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона). Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.

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