Подписчики подставили: тиктокера ищет полиция Карачаево-Черкесии

Полиция ищет свидетелей Фото: Архив "КП"

В марте 2021 года в TikTok появился ролик, герой которого гонял по ночной улице какого-то города. "Шашками" [стиль езды - Прим.] в интернете сложно удивить. Но этот пользователь привлек внимание комментариями езды. Как и играющие на фоне "Черные глаза" - звук стал хитом в TikTok.

Автор, правда, интересом аудитории воспользоваться не сумел. Его трендовое видео набрало более 900 тысяч просмотров (70 тысяч перерепостов и более 2 тысяч перессылок). А другие ролики - живописные виды гор, ловля сигареты ртом - не более пары тысяч. Не вышло звезды. Однако звук начали массово использовать прочие авторы. По состоянию на 28 мая опубликовано более 29 тысяч роликов под матерный комментарий, снятый на фоне кавказского хита.

- А ты знаешь, что это мой земляк? - гордо говорил мне друг из Карачаево-Черкесии. - Да это Черкесск, брат. Улица Ленина. Центральная которая. Наказали ли за опасную езду? Не думаю. Да и что тут опасного? Поцарапал бы машину, и все.

В комментариях еще с десяток сообщений: "Мама, Черкесск в TikTok'е!" Попросил товарища все-таки поспрашивать, не штрафовали ли водителя за такое вождение. Но ни он, ни другие источники ничего не знали - пусто. Тогда "КП-Ставрополь" написала запрос в МВД по Карачаево-Черкесии. И выяснилось, что автора вирусного мема до сих пор ищут.

- В настоящее время сотрудники УГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике проводят проверку с целью установления очевидцев данного правонарушения. При установлении личности нарушителя он будет привлечен к административной ответственности, - сказано в ответе ведомства на запрос "Комсомольской правды".

Хотя автор не указывал город, земляки сдали его с потрохами. Но помогли тут и подписчики.

А ЗВУК ЧЕЙ?

Официально автор звука - пользователь из Москвы. Он тоже гнал, нарушая ПДД. Но не в Черкесске, а в Подмосковье, скорее всего. Известно, что ранее у него был никнейм "Черный BMW". В комментариях он отвечает, что сам русский, но говорил с ломанным акцентом забавы ради.

Казалось бы, все ясно. Автор звука - москвич, а парень из Черкесска - хороший адаптатор. Оба они - анонимные лихачи. Но в сети до сих пор спорят, кто оригинал, а кто - жалкая пародия. Причем москвичу верят меньше. Оттого у черкесского водителя народное признание. Однако в вопросе трафика спор аудитории об авторстве на руку обоим.

Сам звук все еще пользуется популярностью. Большая часть роликов не связана с вождением. Но часто дорога - это центральный мотив: к примеру, в видео, где неизвестный давит камеру фиксации нарушений ПДД. Следи только да штрафуй!

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