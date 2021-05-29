Житель КЧР застрелил одного человека и ранил в живот гендиректора энергетической компании

Расследуется уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Карачаево-Черкесии 35-летний Ахмат Бурлаков застрелил из ружья 27-летнего парня и тяжело ранил в живот генерального директора «Ессентукской сетевой компании». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал источник в правоохранительных структурах.

Официально в пресс-службе СУ СКР по республике сообщили, что произошло все 27 мая в селе Учкекен примерно в полночь на автостоянке. Это была ссора между тремя мужчинами, один из которых - Ахмат Бурлаков, начал прицельную стрельбу из неустановленного огнестрельного оружия.

Известно, что на него оформлено охотничье ружье «Сайга» двенадцатого калибра. И в месте его проживания оно отсутствует.

- После полученных огнестрельных ранений один из потерпевших был доставлен в районную больницу, в которой скончался в приемном отделении, - комментируют в следственном комитете. - Второму удалось покинуть место происшествия и самостоятельно направиться в медицинское учреждение. Ему была своевременно оказана медицинская помощь.

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В настоящий момент расследуется уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Стрелок, уроженец Карачаевска, объявлен в федеральной розыск.

Если вам известно что-либо о его возможном местонахождении, звоните в следственный отдел по Малокарачаевскому району СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике по телефонам: 8 (87877) 2-31-12, 2-31-07, 8 (928) 925-74-05 или 02

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