Хабиб Нурмагомедов отреагировал слова Кадырова про «проект UFС» в свой адрес

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру непобежденным, приняв участие в 29 поединках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабиб Нурмагомедов заявил, что он является проектом UFC. Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Нурмагомедова проектом американской организации UFC. Чеченский лидер заявил, что готов заплатить ему любой гонорар за поединок с представителем Absolute Championship Akhmat (ACA).

Тогда эти слова чеченского лидера вызвали противоречивую реакцию в соцсетях. Позднее Кадыров заявил, что в слове «проект», которое он использовал в отношении Нурмагомедова, нет ничего оскорбительного, и призвал не политизировать его высказывания.

- Я не стал реагировать, потому что у меня есть определенный жизненный опыт. Я никак не отреагировал. Я и проект UFC, и чемпион UFC, - поделился с журналистами Нурмагомедов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру непобежденным, приняв участие в 29 поединках. И недавно он отказался от гонорара в 100 млн долларов за бой с Мейвезером.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ!

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова устроил прямой эфир в Instagram, чтобы ответить на интересующие людей вопросы. Один из пользователей сети спросил у чеченского лидера: «Является ли он «проектом Путина»?

–Я – избранный глава Чеченской республики. Я – пехотинец Владимира Путина. Я – проект можно сказать, президента. Если бы он не поддержал самые сложные времена моего народа и меня, то сегодня может быть, по- другому было бы. Поэтому мои результаты, показатели – это в основном заслуга президента Путина. Я всегда говорю, можете сказать, что я – проект Путина. Я – раб всевышнего, слуха народа и пехотинец Путина, поэтому, зная, что я – верный соратник, мне доверяют, и доверие в лице президента дорогого стоит, – пояснил он человеку, который задал ему этот вопрос.