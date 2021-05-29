Брат Нурмагомедова сообщил о примирении экс-чемпиона с Кадыровым

Брат бойца Шамиль Завуров (справа) сказал, что лично решил вопрос с главой Чечни. Фото: shamilzavurov

Троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров высказался на счет спора с Рамзаном Кадыровым.

Глава Чечни ранее назвал Хабиба «100-процентным проектом UFC», отметив, что тот и сам это знает. Мнение Кадырова некоторые восприняли в штыки, оспаривая: «Хабиб – проект своего отца». Высказался по данному поводу известный российский промоутер Вадим Финкельштейн. Он наоборот заметил, что Хабиба не хотели продвигать и титульного боя он добивался с трудом самостоятельно.

Брат бойца Шамиль Завуров прокомментировал все следующим образом:

- Мы лично обсудили эту ситуацию с Кадыровым, вопрос исчерпан. Больше эту тему поднимать не будем. Рамзан Ахматович высказал свое мнение, ничего такого в его словах не было, - цитирует «Спорт-Экспресс».

Что же касается слов чеченского бойца Хамзата Чимаева, уверенно заявившего, что готов «порвать» Нурмагомедова, Завуров посчитал их просто «личными», брошенными на эмоциях.

- Нурмагомедов уже все всем доказал. Он уже ветеран, ушел из спорта. Если Хамзат хочет так пропиариться, то может говорить о действующий бойцах. А Хабиб ушел на пенсию, - подытожил брат экс-чемпиона.

Напомним, что дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру непобежденным, приняв участие в 29 поединках. И недавно он отказался от гонорара в 100 млн долларов за бой с Мейвезером.

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