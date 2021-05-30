Во Владикавказе пьяный водитель «Мерседеса» и его пассажирка ответят за драку с полицейскими

В иномарке, кроме пьяного водителя находилась женщина. Эта пассажирка вела себя агрессивно и вместе с людьми, вышедшими во двор дома, пыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских

Инцидент произошел 29 мая, около 21:35, в районе Гизельского шоссе Владикавказа. Там водитель «Мерседеса» увеличил скорость и создавая угрозу для безопасности окружающих попытался скрыться от правоохранителей. Экипаж ДПС начал преследование нарушителя и в одном из дворов на ул. Весенняя республиканской столицы машина была заблокирована.

В иномарке, кроме пьяного водителя находилась женщина. Эта пассажирка вела себя агрессивно и вместе с людьми, вышедшими во двор дома, пыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Северная Осетия – Алания.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что правоохранители для пресечения противоправных действий агрессивно настроенных участников конфликта несколько раз выстрелили в воздух.

Им удалось задержать пьяного водителя и его разъяренную пассажирку. Подозреваемых доставили на допрос в отдел полиции для разбирательства. Личности задержанных установлены, все они жители Владикавказа, 1981 и 1989 годов рождения.

В отношении водителя составили административные материалы по статьям: «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», «Невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства» и «Мелкое хулиганство».

Против женщины составили административный протокол по статье: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Собранные доказательства направят в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел по статье: «Применение насилия в отношении представителя власти».

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