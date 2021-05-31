В Пятигорске капитан милиции в отставке соврал о своем похищении и запутал правоохранителей

В итоге 23 мая уголовное дело прекращено по статье: «Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела» из-за отсутствия события преступления Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

История началась с того, что супруга капитана милиции, инспектора специального батальона по обеспечению безопасного беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения ГИБДД ГУВД Ставропольского края Сергея Моесеенко обратилась с заявлением в полицию. Жена рассказала, что муж в сентябре 2000 года пропал.

Через несколько дней Моессенко нашли, он сообщил, что его похитили. По факту похищения в Пятигорске возбудили уголовное дело.

Что касается самого Моесеенко, то он с 2001 года вышел на пенсию в связи с выслугой лет.

Позже выяснилось, что бывший капитан полиции сообщил заведомо ложные сведения о его похищении. И в действительности в отношении него противоправных действий не совершалось.

В итоге 23 мая уголовное дело прекращено по статье: «Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела» из-за отсутствия события преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владикавказе пьяный водитель «Мерседеса» и его пассажирка ответят за драку с полицейскими

Участники конфликта задержаны. Против них уже составили административные материалы (Подробнее)