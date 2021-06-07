В Карачаево-Черкесии в начале лета выпал снег по щиколотку

Фрагмент видео Фото: СОЦСЕТИ

Жителей Карачаево-Черкесии и туристов ошарашило неожиданное погодное явление. На возвышенностях Архыза выпал снег. Образовались сугробы по щиколотку.

Осадки выпали 5 июня. Автор ролика - дальнобойщик Салых - был удивлен такому чуду чудесному. Снег да летом! Но вспоминает другой, более поразительный, случай.

- Я не помню, в каких годах это было. Но не более 20 лет точно. Примерно в июне снегопад накрыл Ставрополь, Невинномысск, Черкесск, Пятигорск. И всю посадку картофеля убил. Архыз - это высокогорье, так что этого, наверное, стоило ожидать, - рассказал он корреспонденту "КП-Ставрополь".

Низменность и, соответственно, посевы в Архызе снег не затронул. В республиканском Гидрометцентре отметили "Комсомольской правде", что снегопады в горах Карачаево-Черкесии - частое и безобидное явление. Непогода не касается всего, что растет в лесах и на лужайках курортов. Так, местные уже вовсю собирают грибы.

Согласно данным архивов, средняя температура в июне в Архызе днем колеблется от 5 до 18 градусов. Ночью возможен ноль или даже минус. Дождь (с разной продолжительностью) идет пять дней в неделю, снег только в горах и очень редко у подножья.

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