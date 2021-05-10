10 мая в Ставрополе выпал снег

Жители Ставрополя поделились видео с выпавшим снегом 10 мая. Снег валит крупными хлопьями. оседает на земле, но быстро тает. Тем не менее, это вызвало удивление и негодование ставропольцев.

- Шел шестой месяц зимы... - пошутили в комментариях.

В День Победы погода тоже не радовала: из-за дождей несколько праздничных мероприятий пришлось отменить, а ряд других переместить "под крышу". Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как планировали провести 9 мая и как это произошло на деле.

Синоптики сообщали, что 10 мая можно было ожидать только дождь. Да и странно было видеть снег, когда температура воздуха сильно перевалила в плюс. Пасмурную погоду и дождь будут и во вторник, но возможно, снова выпадет снег.