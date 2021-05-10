После Дня Победы в Ставропольском крае продолжают лить дожди

Гидрометцентр Ставропольского края сообщил, что осадки не собираются покидать регион после Дня Победы. Сегодня весь день будет пасмурная погода, во многих частях края прольет дождь.

Днем 10 мая температура воздуха достигнет отметки 14 градусов тепла. Во вторник, 11 мая, дожди усилятся вместе с порывами ветра. Но воздух все так же будет прогрет до 13 градусов тепла.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что формат ряда праздничных мероприятий 9 мая поменялся из-за непогоды. Так, 20:00 - выступление приглашенной группы «Чиж & Со» пройдет в краевой филармонии. А некоторые и вовсе отменили.

О том, как планировали провести День Победы в Ставропольском крае читайте в материалах "Комсомолки".