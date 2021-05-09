В Ставрополе 9 мая из-за непогоды поменяли формат вечерних мероприятий

Погода вносит свои коррективы в программу празднования Дня Победы в Ставрополе! Вечерние мероприятия состоятся, но поменяется формат.

Так, 20:00 - выступление приглашенной группы «Чиж & Со» пройдет в краевой филармонии. Адрес: просп. К. Маркса, 61. Вход свободный.

Что касается праздничного салюта, то он, как и обещали прогремит в 22:00. Точки - Крепостная гора, пл. Св. князя Владимира, парк культуры и отдыха «Победа».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе отменили часть мероприятий, которые должны были пройти в Центральном парке, на Владимирской площади и на других улицах города. Причина – плохие погодные условия.

Плохая погода отменила и ряд мероприятий в Георгиевске. Так, на центральной площади города временно приостановлены концерты. Праздничная программа возобновится при восстановлении благоприятной погоды.