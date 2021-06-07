Суд все-таки пересмотрит дело россиянина, оставшегося на свободе после убийства жены

Супруги прожили вместе 10 лет. Фото: личный архив семьи Батыровых

В Кабардино-Балкарии отменили приговор, вынесенный Чегемским районным судом по громкому делу об убийстве матери двоих детей ее собственным мужем. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал адвокат потерпевшей стороны.

- Приговор отменили. Дело отправили на новое рассмотрение. Зачитали только резолютивную часть, - комментирует Адальби Кучменов.

Еще 2 апреля потерпевшая сторона подала апелляционную жалобу, посчитав наказание слишком мягким. Аслан Батыров, проломивший голову 28-летней жене Алене, получил два года ограничения свободы с некоторыми запретами: на смену места жительства, выходом из дома после 22:00 и раньше 6:00 и посещением мест массового скопления людей. И в присужденные 2 года, заметим, зачли еще больше 8 месяцев, что он просидел под домашним арестом и под стражей.

Изначально, как писала ранее «КП», Аслану грозил срок до 15 лет, потому что следователи расценили совершенное им преступление тяжким и в суд передали уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Но на прениях государственный обвинитель попросил суд переквалифицировать дело на статью 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). А по ней максимальный срок - 4 года. Но и тех Аслану не дали, потому что суд пришел к выводу, что обвиняемый не имел прямого умысла причинять супруге тяжкий вред.

Вот так описывается произошедшее со слов Батырова. Уточняется, что перед этим тот уличил жену в измене:

- Он сказал жене Батыровой А.Х., что идет к ее отцу и расскажет ему, все как было, и покажет видео, которое он снимал, направился в сторону ворот. В это время он увидел, как бабушка выходила во двор, его жена Батырова А.Х. схватила его сзади в области груди и пыталась удержать его, просила никуда не идти. Он стал разводить ее руки и в этот момент резко дернул руками и попал по ней локтем левой руки, куда именно он попал, он не знает, может в голову. Бабушка стала ругать их, завела домой, она остановила его, супруга Батырова А.Х. успокоилась, - следует из документа суда.

Фото: личный архив семьи Батыровых

Адвокат Адальби Кучменов уверен, что все было не так. С его слов, на стадии предварительно следствия Батыров неоднократно менял свои показания, пытаясь защитить себя от обвинения в совершении преступления по статье 111 УК РФ, но все же пояснил, что нанес жене не менее 3 ударов в область головы.

- В материалах дела имеется протокол проверки показаний на месте с фототаблицей, где обвиняемый показывает, как нанес «неумышленный», по его мнению, удар в голову. Батыров показывает, в каком положении была его левая рука, когда он пытался освободиться от жены и нанес удар по голове локтем. Но при описываемых им событиях он не имел возможности попасть в область локализации удара неумышленно, - подчеркивает собеседник.

Без Алены растут двое дочерей. Фото: личный архив семьи Батыровых

Напомним, что избиение Алены мужем Асланом началось еще на улице и попало на видео. А удар в голову Алена получила дома, где ссора продолжилась.

Когда она потеряла сознание, ей вызвали «Скорую». Как рассказывает фельдшер, приехав на вызов с врачом, они настаивали на госпитализации, понимая, что состояние Алены было тяжелое. Но Аслан категорически отказался, заявив, что жене специально диагностируют коронавирус, и ее потом надо будет хоронить в закрытом гробу.

В Республиканскую клиническую больницу КБР Батырова попала на следующий день уже в коме. Врач анестезиолог-реаниматолог утверждает, что «на видимых участках тела у больной не было повреждений». Но и инсульт не диагностировали, как пыталась солгать родственникам Алены мать Аслана. Батырова умерла через неделю, не выходя из комы. Без матери остались двое детей.

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