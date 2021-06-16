«Впадаем в молодость»: похорошевший Андрей Разин сравнил себя с Пугачевой

Андрей Разин считает, что с годами он только молодеет. Фото: личный архив Андрея Разина.

Продюсер некогда популярной группы «Ласковый май» Андрей Разин, которому за пару лет удалось сбросить более 40 килограммов лишнего веса, похвастался тем, что молодеет, и сравнил себя с Примадонной.

- Похоже, мы с Аллой Борисовной Пугачевой опять впадаем в молодость. Что я, что она молодеем, и скоро будем опять выглядеть так же, как в 1985 году, - написал Андрей Разин на своей странице в социальных сетях.

В доказательство своих слов 57-летний продюсер обнародовал архивное фото. На снимке сам Разин и Примадонна образца 1985 года. Ему на тот момент было 22 года, а Пугачевой - 36.

Пугачева и Разин в 1985 году. Фото: личный архив Андрея Разина.

- Дай Бог вам здоровья, Алла Борисовна, ну и мне того же самого, - подытожил Разин.

Подписчики Разина согласились с тем, что он и впрямь хорошо выглядит, подметив, что с возрастом лицо четко передает характер человека.

- В народе говорят, что лицо с возрастом - это наш характер. Когда мысли светлые, то глаза лучистые, - пишут в комментариях.

Стоит отметить, что в последние пару лет Андрей Разин всерьез озабочен как своим здоровьем, так и внешним видом. Еще в 2018 году он весил 153 килограмма. Избыточный вес не мог не сказываться на общем состоянии продюсера. И он решил сесть на диету. Разин шутил тогда, что решил выйти на сцену вместо Юры Шатунова, с которым у него в последние годы сложились крайне непростые отношения.

Разин сбросил 46 кг за полтора года. Фото: личный архив Андрея Разина.

- У меня была настоящая мотивация для этой метаморфозы. Я решил вернуться на сцену и выступать вместо Юры Шатунова, с которым у нас судебные тяжбы. Поэтому мне нужно было вернуться в хороший концертный вид, — говорил Андрей Разин

За полтора года ему удалось невозможное - сбросить 46 килограммов лишнего веса.

К слову, правильно худеть Разину помогал диетолог, который составлял диету и для Аллы Пугачевой. Секреты своей «вкусной диеты» он тогда раскрыл в беседе с сайтом stav.kp.ru.

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