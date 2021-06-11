Татьяна Чумакова: «Ставропольцы - замечательные труженики, преданные делу, и настоящие патриоты»

Татьяна Арсентьевна Чумакова.

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин» России, почетный гражданин России и Ставропольского края, герой труда Ставрополья:

- Дорогие ставропольцы! От всей души поздравляю вас с Днем России!

Этот особенный праздник мы отмечаем уже почти 30 лет. С 1992 года 12 июня стало красной датой в календаре, ознаменовавшей для нашей страны начало нового пути, сложного и тернистого, наполненного испытаниями и свершениями, драматическими и счастливыми событиями, малыми и большими достижениями, главное из которых - сохранение государства, усиление его мощи и единение великого народа.

Нам есть чем гордиться и есть над чем трудиться - во славу Отечества и для процветания нашей малой родины, любимого Ставрополья, которое под руководством правительства края успешно и динамично развивается, уверенно занимая по многим направлениям лидирующие позиции в России. Ставропольцы - замечательные труженики, преданные делу, и настоящие патриоты. Каждый из нас на своем месте вносит посильный вклад в общее благое дело.

Отдельно хотелось бы сказать и о наших прекрасных ставропольских женщинах, которые своей заботой и чуткостью, душевным теплом, самоотверженным трудом, мастерством и любовью преображают города и села, делают их уютнее и красивее, а нашу жизнь - радостнее и счастливее!

С праздником, дорогие мои земляки! Крепкого вам здоровья, долголетия, благополучия и мира!