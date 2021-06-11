После пережитого не смог пройти мимо: бывший дагестанский раб спас в Москве инвалида-колясочника

На помощь ограбленному Юрию пришел сбежавший из рабства в Дагестане россиянин. Фото: "Альтернатива".

Герои этой публикации с уверенностью могут сказать, что мир не без добрых людей. Месяц назад из трудового рабства в Дагестане смог вырваться Дмитрий Салин. Около месяца он находился на принудительных работах в Киякенте, куда попал с площади Трех вокзалов в Москве. Он, как и многие, кто оказался в рабстве, искал работу и был опоен незнакомцами, после чего очнулся в северо-кавказской республике. Трудиться он должен был у некого Шамиля за скудный обед и ужин. Дмитрий успел спрятать паспорт, когда понял, в какую передрягу попал.

В одну из ночей на майские праздники он смог сбежать и добраться до Махачкалы. Там он обратился к полицейским, которые сообщили о нем местному координатору общественного движения против рабства «Альтернатива». Беглецу помогли восстановить документы и отправили обратно в столицу.

Спустя месяц после освобождения, Дмитрий сам оказался спасителем попавшего в беду дагестанца. Его внимание привлек инвалид-колясочник, который неоднократно попадался ему на глаза у метро «Дубровка». Пережитые весной события были свежи и Дмитрий не смог остаться в стороне, решил узнать все ли в порядке у человека. Выяснилось, что инвалид из Дагестана попал в беду и вот уже несколько дней ломает голову над тем, как вернуться к семье.

Приехавший по делам в столицу Юрий Вильников был ограблен. Нападавшие забрали у него всё - деньги, документы, телефон. Идти в Москве ему было некуда, пришлось голодать и спать на улице. Растерянный и измученный он уже и не надеялся на скорое возвращение в республику, где его ждала сестра. И, если бы не Дмитрий, неизвестно, чем бы закончилась эта история.

Спасенный из рабства тут же позвонил в «Альтернативу». Сотрудники движения быстро отреагировали. Юрия разместили в столичном хостеле и помогли восстановить временные документы, чтобы отправить к родным. Прописан пострадавший в Оренбурге, где живет его мама, а у сестры в Дагестане жил по временной прописке. Договорились общественники и со службой сопровождения аэропорта, чтобы ему, инвалиду, помогли сесть на рейс.

- Пострадавшего мы отправили Оренбург к матери, так как по месту прописки намного быстрее и проще паспорт восстановить, - рассказали сайту stav.kp.ru в «Альтернативе».

Сейчас он находится в оренбургской больнице, куда обратился из-за возникших на фоне последних событий проблем с ногой. После выписки и восстановления он планирует вернуться к сестре в Дагестан.

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