"Это че за анаконда": откуда пошел популярный мем, описывающий женскую красоту

Образ абу бандита. Фрагмент клипа: YouTube-канал "Gazan"

В сети набирает популярность новое видео, а точнее - его звук. Молодые люди рьяно обсуждают обновку своего товарища - белую кожаную куртку. И один из них выдал крылатое "это че за анаконда".

Ролик надолго затерялся в интернете и примерно спустя 6 лет стал популярным. Блогеры в TikTok охотно снимают под него различные видео, ди-джеи пытаются сэмплировать ключевую фразу в своем творчестве. Но что самое интересное - высказывание стало выражением восхищения от женской красоты, наполненной дерзким изяществом и непробиваемой стойкостью. Иногда же это выражение похабного вожделения этой прелести.

Согласно обсуждению среди пользователей сети, видео сняли представители субкультуры "абу бандитов". В то время, когда идеи и поведение "абушек" воспринимались только как маргинальные, такие категории были обыденностью в Дагестане. На то, что это сняли "абу бандиты", указывает и характерное междометие "иууу".

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