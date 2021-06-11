Администрация Кисловодска снесет киоски с прессой

Мэрия воспользовалась правовой коллизией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С улиц Кисловодска могут исчезнуть все киоски "Союзпечати", которые продавали прессу, в том числе газету "Комсомольская правда". Об этом "КП-Ставрополь" рассказал начальник ставропольского филиала организации Андрей Пилипенко.

- В офис поступило письмо от мэра города-курорта Александра Курбатова. В нем он говорит, что в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в центре и курортной зоне Кисловодска идет реконструкция улиц и проспектов. И лишними оказались "нестационарные торговые объекты", в числе которых - газетные киоски "Союзпечати", - говорит Пилипенко.

Конечно, так просто запретить продажу прессы на улицах города чиновники бы не осмелились. Городские чиновники воспользовались административно-правовой коллизией, сложившейся вокруг киосков "Союзпечати",

- Из-за сложной экономической ситуации, сложившейся в период коронавируса, АО "Союзпечать" решила передать кисловодские киоски в управление ООО "Печать Столицы". Для этого надо было расторгнуть прежние соглашения с мэрией и провести новый аукцион. Документ, подписанный в декабре 2020 года, расторгли в апреле. Но мэрия Кисловодска резко сменила курс и встала против восьми газетных киосков. Их потребовали демонтировать до 1 июня, - уточнил Пилипенко.

В администрации Кисловодска прокомментировали ситуацию:

- Мы убеждены, что курортный город должен быть максимально освобожден от нестационарных мест торговли, особенно в центральной и культурной части, где расположены памятники истории и культуры. У владельцев нестационарных точек есть возможность перенести свой бизнес в предназначенные для этого места, сохранив свой доход и культурный облик города-курорта.

Альтернативным местом для продажи печатной продукции предложены торговые центры и другие места вне улицы. Но будет ли это рентабельно?

- Киоск в Кисловодске традиционно обеспечивал шаговую доступность печатных СМИ, в том числе не менее 10 местных изданий, для отдыхающих. Доступность населения к печатным изданиям после демонтажа будет прекращена практически полностью. Местные СМИ могут прекратить существование из-за невозможности реализации своей продукции, - уверен Пилипенко.

ЦИФРЫ

Согласно отраслевому докладу Роспечати за 2019 год, на 12,1 тысячи человек в Ставропольском крае приходится один киоск. Хотя по рекомендациям Минкомсвязи России один киоск должен быть на 1,5 тысячи горожан, 2,5 тысячи жителей района и 4 тысячи человек в населенных пунктов с населением менее 50 000 человек.

МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ реализуемых регионами мер по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, а также обеспечить совершенствование указанных мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».

(Президент России Владимир Путин в своем поручении правительству РФ от 20 февраля 2019 года)

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