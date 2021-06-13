Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска Александра Курбатова транспортируют в Москву

Семья пациента выражает землякам огромную благодарность за поддержку. Родители, супруга и дети говорят спасибо за то, что в это трудное время ставропольцы переживают вместе с ними Фото: Александр БОЙКО

Стало известно о состоянии главы Кисловодска Александра Курбатова к 20:00, 13 июня. В эти минуты Александра Курбатова транспортируют в Москву. Состояние остается тяжелым, врачи ввели его в искусственную кому.

Специалистам кисловодской городской больницы удалось стабилизировать тяжелейшее состояние Александра Курбатова и было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре неи рохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Кисловодска Александр Курбатов после неудачного падения с электросамоката – находится в искусственной коме. Об этом сегодня, 13 июня сообщил губернатор Ставрополья:

Врачи рекомендовали продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Н.Н.Бурденко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов, - рассказал Владимир Владимиров.

Глава региона поблагодарил всех врачей. По словам Владимирова, вся необходимая помощь была оказана вовремя.

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