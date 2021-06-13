Глава Кисловодска находится в искусственной коме

Глава Кисловодска Александр Курбатов после неудачного падения с электросамоката – находится в искусственной коме. Об этом сегодня, 13 июня сообщил губернатор Ставрополья:

- Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов, - рассказал Владимир Владимиров.

Глава региона поблагодарил всех врачей. По словам Владимирова, вся необходимая помощь была оказана вовремя.

- Твердо убежден, что он поправится. Желаю стойкости его семье и успеха – медикам, - обратился глава края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из Ставрополя прибыла бригада врачей во главе с министром здравоохранения края Владимиром Колесниковым.

Также за жизнь главы Кисловодска борются специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.