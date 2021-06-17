Вячеслав Сергиенко - новый и.о. мэра Кисловодска: его уже официально представили

Новый и.о. имеет два высших образования: юридическое и экономическое. Управленческий опыт - более 20 лет

У Кисловодска - новый мэр. Вячеслав Сергиенко будет руководить городом-курортом на время, пока Александр Курбатов находится в больнице.

Так, на внеочередном заседании Думы Кисловодска депутаты согласовали назначение Вячеслава Сергиенко на должность первого заместителя главы администрации города-курорта.

«В соответствии с уставом города во время лечения Александра Курбатова он будет исполнять обязанности главы города-курорта», - прокомментировала председатель Думы Любовь Волошина.

Вячеслав Станиславович Сергиенко – 23.06.1973 г.р., уроженец Дальневосточного федерального округа, с 1995 года проживает на Ставрополье. Два высших образования: юридическое и экономическое. Управленческий опыт - более 20 лет.

Напомним, глава Кисловодска Александр Курбатов упал с самоката 12 июня.

Вечером 12 июня Курбатову сделали операцию. Вечером 13 июня главу Кисловодска в тяжелом состоянии транспортировали в Москву.

Курбатов был введен в состояние искусственной комы. Транспортировка прошла успешно. После полуночи глава Кисловодска был доставлен на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.

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