Временным главой Кисловодска назначен Вячеслав Сергиенко. Фото: администрация Кисловодска.

Вячеслав Сергиенко утром 17 июня 2021 года был официально представлен в качестве исполняющего обязанности главы Кисловодска. Его назначение согласовали депутаты на внеочередном заседании Думы Кисловодска. Руководить курортным городом Сергиенко будет пока его начальник Александр Курбатов, неудачно упавший с самоката, находится на лечении в Москве.

БИОГРАФИЯ ВЯЧЕСЛАВА СЕРГИЕНКО

Вячеслав Сергиенко родился 23 июня 1973 года. Он уроженец Дальневосточного федерального округа. В Ставропольском крае проживает с 1995 года. Известно, что у Сергиенко три высших образования: экономическое (квалификации «инженер-экономист» и «экономист») и юридическое, а управленческий опыт превышает два десятка лет.

На Ставрополье Сергиенко личность известная. В мае 2013 году нынешний и.о. главы оказался в центре скандала. На тот момент он занимал должность гендиректора ГУП СК «Ставрополькрайводоканала» и был задержан по подозрению в хищении 3,4 млн рублей. Дело было связано с реконструкцией напорно-канализационного коллектора в Нефтекумске. Для ремонта были приобретены б/у трубы, после чего с парой фирм-однодневок заключили контракт на поставку уже купленных материалов по завышенной стоимости. С подобной фирмой также был заключен договор на работы по прокладке труб, хотя к тому моменту они уже были уложены другой организацией.

Сергиенко отправили под домашний арест, а позже уволили с должности приказом министра ЖКХ Ставрополья. Но в итоге дело развалилось и Вячеслав Сергиенко снова стал руководителем в структуре ЖКХ - возглавил МУП «Водоканал», а уже в 2017 году, когда страсти вокруг его фигуры поутихли, снова вернулся в Крайводоканал в качестве генерального директора. В интервью он признавался, что после скандала работать было крайне сложно.

- Был нанесен не только жесточайший удар по нашему имиджу, но и личное оскорбление для многих работников. Сфера ЖКХ и так непопулярна, и проблем в отрасли много. Но от такого придется долго отмываться. Проблема даже не в репутации, а в финансовой нестабильности - после того, как тема хищений была озвучена в прессе, мы столкнулись с откровенной враждебностью: люди штурмовали кассы с требованием вернуть миллиард, еще и каждому (появилась информация, что именно столько ставропольцы переплатили за воду - прим.), начались залповые неплатежи, - рассказывал тогда Сергиенко.

В должности он находился около года. В 2018 году в Крайводоканале снова сменилось руководство. Сергиенко же вошел в состав администрации курортного Кисловодска. А два месяца назад, в середине апреля 2021 года, он занял должность заместителя главы администрации Кисловодска. Теперь же его утвердили в должности первого замглавы. В соответствии с городским уставом человек, занимающий данный пост, становится и.о. главы Кисловодска, если действующий руководитель по какой-то причине (отпуск, болезнь) отсутствует.

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