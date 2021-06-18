ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» предоставляет абонентам целый ряд способов оплаты услуг и рассрочку

Краевое ресурсное предприятие оставляет возможность для погашения задолженности не в судебном, а в добровольном порядке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2021 года мораторий на поверку счетчиков и начисление пени, узаконенный правительством РФ в год пандемии, отменен. Резко выросшая задолженность для более 2,6 тысяч абонентов краевого ресурсного предприятия (это уже стало основанием для приостановления услуг холодного водоснабжения и водоотведения) может стать причиной ее взыскания в судебном порядке. В этом случае к сумме долга добавляются судебные расходы, оплата госпошлины, могут быть заблокированы имеющиеся банковские счета, дополнительно начисляется пеня. Гораздо выгоднее не доводить дело до суда и обратиться в производственно-техническое подразделение ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Поставщик открыт к диалогу с потребителями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Ставрополькрайводоканал всегда идет навстречу тем, кто хочет погасить свою задолженность и, как правило, находит выход из сложившейся ситуации. Предоставляется возможность оплатить долги за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в рассрочку, которую можно оформить во всех структурных подразделениях предприятия. Для этого необходимо подать заявление, предоставить паспорт и документы о праве владения недвижимостью. Получить рассрочку можно только в случае добровольного обращения.

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» предоставляет абонентам целый ряд способов оплаты услуг, начиная от традиционного – через кассы, расположенные в зоне ответственности предприятия по всей территории региона, а также в многочисленных пунктах приема, через терминалы платежных агентов и онлайн, посредством сети интернет. В качестве сервиса самообслуживания и информирования абонентов на сайте предприятия есть сервис «Личный кабинет» абонента

СПРАВКА

Оплачивать квитанции за прошедший месяц нужно до 10 числа следующего месяца (соответственно, оплату за июнь необходимо произвести до 10 июля). Получить консультацию по вопросу наличия задолженности и ее реструктуризации можно по телефонам производственно-технических подразделений ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», указанным на сайте www.skvk.ru