До +37: синоптики рассказали, какая погода будет в Ставропольском крае в ближайшую неделю

К счастью, череда дождей в нашем регионе прекратится. Жители Ставрополья встретят будущую неделю вместе с лучами солнца Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ставропольском крае в ближайшую неделю. В ближайшее время жителей нашего региона ждет теплая погода.

Наконец-то интенсивные дожди в нашем регионе прекратятся. Об этом радио «Комсомольская правда» – Ставрополь» рассказала ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Марина Овчинникова. Так, первая половина следующей недели, которая начнется 21 июня порадует местных жителей температурой 32 – 37 градусов.

- Единственное, на нарастающую жару будет накладываться восточный ветер. В ближайшее время опасных явлений природы не предвидится. Из опасного может быть 40-градусная жара. Но если она будет, то ставропольцев ждет штормовое предупреждение. Пока о такой погоде рано говорить, - прокомментировала ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Марина Овчинникова.

А пока Ставрополье будет укутано теплой погодой, местные жители могут насладиться купанием. Напомним, что в крае с 1 июня 2021 года официально открыт купальный сезон. Ранее сообщалось, что только в 4 водоемах на Ставрополье можно купаться летом 2021. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, как туда добраться.

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