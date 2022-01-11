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Происшествия11 января 2022 12:42

Согласовывали сумму взятки с шефом: приговор по делу о коррупции в ГИБДД Ессентуков отменен

Суд заменил наказание инспекторам со Ставрополья, осужденным за взятки
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
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Михаил Потапенко

Михаил Потапенко

Суд Ставропольского края отменил обвинительный приговор бывшим сотрудникам ГИБДД Ессентуков - инспекторам Роману Бородину и Алексею Бякову, а также их начальнику Михаилу Потапенко. Мужчин судили за два эпизода взяток, рассказал источник "КП-Ставрополь".

В мае 2016 года инспекторы ночью патрулировали на федеральной трассе. После трех ночи они остановили водителя и решили проверить его на опьянение. Продув показал, что алкоголя в результатах мужчины нет, но сотрудники стали говорить, что нужен комплексный анализ. Это был предлог для взятки, потому что водитель обронил фразу, что он торопится. Инспекторы установили ценник - 15 тысяч рублей, следует из материалов уголовного дела.

- У водителя были на руках только девять тысяч рублей. Инспекторы не уступали и сказали, что надо искать деньги. По громкой связи потерпевший связался с другом, который согласился занять шесть тысяч. Инспектор Бородинов и водитель уехали на заправку, где встретились с этим товарищем. Затем водитель привез инспектора обратно и уехал. Ну и оставил анонимное сообщение о вымогательстве денег, - рассказал собеседник издания.

После сообщения была проведена служебная проверка. Но она не дала никаких результатов. Во многом потому, что обратившийся был инкогнито.

Через несколько дней Бяков и Бородинов вернулись патрулированию и поймали крупную рыбу. Водитель бензовоза перевозил в цистерне не солярку, как было заявлено в документах, а спирт. Инспекторы хотели было задержать машину нарушителя. Но после звонка начальника отдела ГИБДД по Ессентукам инспекторы начали торговаться с водителем, следует из материалов дела. Потапенко дал указание требовать с нарушителя миллион рублей, но затем цену сбили до 300 тысяч рублей.

В августе инспекторов и их начальника задержали.

- В ходе следствия установили, что подсудимые действовали по советам замкомандира спецбатальона ДПС Михаила Потапенко. Бякова и Бородина судили за получение взятки в крупном размере и организованной группой, а Потапенко - за пособничество, - рассказывал источник "КП-Ставрополь".

Обвинение строится на показаниях свидетелей и потерпевшего, а также на видеоматериалах камер наружного наблюдения и прослушке телефонных звонков, в ходе которых Бородинов и Потапенко обсуждают сумму взятки. На одной из записей мужчины обсуждают материалы служебной проверке. В разговоре один из собеседников признается, что они останавливали потерпевшего по первому эпизоду.

Предгорный районный суд признал вину бывших сотрудников ГИБДД и приговорил их к лишению свободы: Бякова и Бородина к 8,5 годам строгого режима, Потапенко - к 7,5 годам. Суд учел ряд смягчающих обстоятельства, в том числе - служебные поощрения. У начальника отдела, например, их 67. И еще есть медаль "За отличие в службе" I степени.

Защита оспорила решение в Краевом суде. Коллегия решила, что наказание можно заменить на крупные штрафы. Фактор того, что преступления совершили при использовании служебного положения, нельзя считать отягчающим обстоятельством, уверена коллегия. Таким образом, экс-инспекторы заплатят государству по три миллиона рублей, а их начальник - два миллиона. Осужденные были отпущены из-под стражи в зале суда.

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